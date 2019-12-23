От Зоны 51 до «Игры престолов»: что твитил Илон Маск в 2019 году

Как тебе такое, Илон Маск?

Одним из главных событий для русскоязычных пользователей Twitter стала фраза Илона Маска «хаха офигенно» [орфография и пунктуация автора сохранены]. Так инженер отреагировал на видеоролик с автомобилем ВАЗ-2106, который ехал задом наперед — ее владелец изменил конструкцию машины, переместив двигатель в багажник.

Стоит отметить, что это не единственный опыт Маска в общении с русскоязычными юзерами. Спустя пару месяцев после видео с «Жигулями» один из пользователей Twitter поинтересовался у Маска, собирается ли он «привезти на Землю инопланетян» в рамках реализации своей программы по освоению космоса, на что миллиардер отреагировал фразой на русском языке: «Где инопланетяне?»

хаха офигенно — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2019

Абсолютная единица

В апреле этого года аккаунт MIT Technology Review опубликовал ссылку на статью о самом большом самолете, который был описан фразой «absolute unit» [рус. «абсолютная единица»]. Это словосочетание является мемом — с его помощью в интернете обозначают крупных животных, имеющих лишний вес.

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В ответ на этот твит Маск выложил фото очень пушистого барана, которое подписал так: «Я тоже абсолютная единица». После этого инженер сменил свою аватарку в Twitter на изображение этого парнокопытного.

Но на этом история не закончилась. Аккаунт Музея английской сельской жизни, которому принадлежало фото с вирусным бараном, в ответ поставил на свою аватарку портрет Илона Маска. Миллиардеру настолько понравился такой юмор, что он пригласил SMM-менеджера музея к себе на работу — теперь он отвечает на социальные сети в Tesla.

I'm an absolute unit too pic.twitter.com/Rf0BTJmeEN — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2019

Маск, Даск и Таск

Илону Маску не чужды мемы. В отдельную категорию можно вынести те смешные картинки, которые обыгрывают его имя. Так, например, однажды инженер выложил фото со своим лицом на фоне заката, подписав его Elon Dusk [dusk — закат]. Кроме того, Маск озвучил самого себя в новой серии «Рика и Морти» — во вселенной мультсериала его зовут Илон Таск [tusk — бивень], и у него из под губы действительно растут бивни. В феврале 2019 года инженер поменял свое имя в Twitter на «Elon Tusk», но вплоть до выхода этого эпизода «Рика и Морти» никто из его подписчиков не мог понять, о чем идет речь.

Oh hi lol pic.twitter.com/9WvbtTHoxS — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2019

Оккупируй все

В июне Маск выложил в своем Twitter картинку с подписью «Оккупируй Марс», символизирующую его планы по колонизации космоса. Правда, пользователи публикацию не оценили и засмеяли предпринимателя, ведь на картинке вместо Марса была изображена Луна.

«Это Луна», — заявил один из пользователей, прикрепив фото спутника Земли из Google-поиска. В ответ Илон Маск прислал два смеющихся смайлика и добавил: «Луну тоже оккупируем».

Опасные секреты

Не мог Илон Маск пройти стороной мимо такого события, как штурм Зоны 51, который состоялся 20 сентября. Группа энтузиастов собралась штурмовать секретную военную базу в США, на которой, по слухам, проводились опыты над инопланетянами, а также хранились другие секреты. Сам Маск в мероприятии участия не принимал, зато выложил картинку с подписью «некоторые секреты слишком опасны, чтобы их раскрывать». На изображении охранники Зоны 51 бегут за человеком, который якобы украл тайное знание о том, почему в Америке не используется метрическая система мер.

Some secrets are too dangerous to be free pic.twitter.com/g547UdmiJ7 — Elon Musk (@elonmusk) September 24, 2019

Трехглазый ворон

Несмотря на загруженное расписание, у Маска остается время на просмотр сериалов. В этом году завершилась «Игра престолов», и глава Tesla задался вопросом, почему Бран не убил Короля Ночи ранее, используя свою силу контроля над воронами и несколько кинжалов из драконьего стекла, привязанных к птицам.

Персона года

Малыш Йода из сериала «Мандалорец» стал одним из самых популярных персонажей интернета и одним из самых милых мемов года. Судя по всему, Илону Маску он тоже пришелся по душе — он опубликовал комикс с «бэйби Йодой», добавив к нему эмодзи с сердечками.