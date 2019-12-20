Бум на анонимность: как россияне обходят запреты в интернете

В России растет число сервисов, предоставляющих услуги анонимной верификации при подключении к онлайн-платформам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ИБ-специалистов. Это связано с тем, что в стране действует требование об обязательной идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.

Однако анонимность в сети не всегда дается без последствий — использование полулегальных инструментов для обхода верификации несет в себе риски безопасности.

Как отмечает «Ъ», сервисы, о которых идет речь, предоставляют пользователям телефонные номера на временной основе. Среди сайтов, которые занимаются такими услугами, sms-reg.com, getsms.online, smska.net, simsms.org и др.

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В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявили изданию, что не знают о таких сервисах, но допустили, что они могут использоваться для противоправных действий.

Основной драйвер развития всей киберпреступности, и, соответственно, привлекательность интернета для злоумышленников — анонимность действий в сети, пояснил «Газете.Ru» глава представительства Check Point Software Technologies Ltd. в России и СНГ Василий Дягилев.

«Используя разнообразные технические средства, злоумышленники или просто люди, которые не хотят оставлять следов в интернете, используют всевозможные способы, чтобы скрыть свою личность при подключении к сети; чтобы работать в сети. Законодательство — не только российское, но и во многих других странах, предусматривает, что человек при подключении к публичным точкам доступа должен как-то себя идентифицировать. Это совершенно правильная инициатива. Возможно, она дает пользователям некоторые неудобства, но однако позволяет, по крайней мере для государства, контролировать, кто подключается в публичных местах к точкам доступа — и выявлять потенциально опасные подключения», — заявил эксперт.

При этом спрос на сервисы анонимной верификации постоянно растет.

Люди не хотят раскрывать свою личность, и причины этого могут быть разные: кто-то смотрит запрещенный контент; кто-то собирается сделать что-то противоправное, кто-то просто хочет остаться анонимным.

Все они ищут способы обхода систем идентификаций пользователей.

«Поэтому в нашем понимании подобные сервисы действительно представляют собой угрозу. Злоумышленники и люди, которые готовы зарабатывать на этом, занимают нишу бизнеса, которая позволяет получать неплохие и, надо сказать, легкие деньги. Более того, этот бизнес достаточно легален, поэтому ожидать, что он будет расти в ближайшие несколько лет, ожидать, что он станет трендом, по моему мнению, стоит.

Яркий пример этому — когда государство попыталось запретить доступ к определенным ресурсам или мессенджерам, население, которое до этого не знало, что такое сервисы VPN, активно стало ими пользоваться.

Количество сервисов анонимной верификации будет расти, поэтому и законодателям, и техническим специалистам надо будет подумать, как закрыть эту лазейку», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Правила по обязательной идентификации пользователей мессенджеров вступили в силу в мае текущего года. Участвовать в переписке сможет только тот человек, на которого оформлен номер мобильного телефона. При этом операторы сотовой связи будут отмечать, какими именно мессенджерами пользуются их клиенты, и вносить информацию в единую базу данных. Эту информацию им будут предоставлять владельцы сервисов по обмену сообщениями.

При входе в мессенджер пользователь проходит идентификацию — и приложение, и оператор связи, чьими услугами пользуется абонент, сверяют, действительно ли он использует свой номер телефона.

Процедура проверки должна занимать двадцать минут, по окончании которой пользователю присваивается код идентификации.

Если же проверка не пройдена, мессенджер обязан отказать пользователю в предоставлении услуги. В случае замены паспорта или других изменений в предоставленных оператору данных необходимо пройти процедуру идентификации повторно.

Мессенджер — это зона приватного общения, где, тем не менее, вас могут найти незнакомые люди и вступить с вами с диалог, пояснял в конце прошлого года руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

«В ходе такого общения для каждого из нас важно понимать, кто на самом деле общается с нами «на другом конце линии». В условиях, когда мессенджеры доступны для анонимной регистрации абонентов, они становятся благоприятной коммуникационной средой для различных неприятных и небезопасных явлений — назойливых рекламных рассылок, массового распространения недостоверной информации, разного рода мошенничества», — заявил глава надзорного органа.