Крупнее Netflix и Hulu: закрыт популярный пиратский киносайт

Два программиста из Лас-Вегаса признались в управлении нелегальными стриминговыми сервисами Jetflicks и iStreamItAll, последний из которых по объему контента является крупнее Netflix, Hulu и Amazon Prime вместе взятых, сообщает USA Today. Оба ресурса были заблокированы.

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Несмотря на большой ассортимент фильмов и сериалов, у 36-летнего Дэррила Джулиуса Поло и 40-летнего Луиса Энджела Вилларино не было прав на их трансляцию.

Сообщается, что обширная библиотека iStreamItAll включала в себя около 11 тыс. кинофильмов и 118 тыс. эпизодов сериалов.

Что же касается Jetflix, то этот сервис позволял юзерам нелегальным образом скачивать ТВ-шоу. Известно, что на территории США у Jetflix было десятки тысяч платных подписчиков.

Поло признал свою вину в загрузке, распространении и получении прибыли от контента, защищенного копирайтом, а также отмывании денег, а Вилларино — в преступном сговоре с целью нарушения авторских прав.

Как следует из пресс-релиза Министерства юстиции США, Jetflicks и iStreamItAll «были не только доступны для всех пользователей сети Интернет, но и были специально созданы таким образом, чтобы поддерживать разные типы устройств, платформ и операционных систем, включая огромное множество разновидностей компьютерных ОС, смартфонов, планшетов, смарт-ТВ, игровых приставок, цифровых медиаплееров, ТВ-приставок и веб-браузеров».

Дэррил Поло скачивал пиратские фильмы и сериалы с помощью Torrent-клиента, а затем обрабатывал и размещал этот контент на своем сайте.

Он сообщил в том, что заработал на пиратстве $1 млн.

Оба злоумышленника признались в использовании «автоматизированного программного обеспечения и других инструментов, позволяющих находить, скачивать и хранить нелегальный контент, а затем оперативно размещать его на серверах США и Канады».

Приговор для Дэррила Поло и Луиса Вилларино будет оглашен в марте 2020 года в штате Вирджиния. По этому делу также были задержаны еще шесть подозреваемых, суд на которыми пройдет в феврале следующего года.

В октябре стало известно, что в Голландии в рамках борьбы с пиратством были отключены сервера плеера Moonwalk, используемого в 80% российских пиратских стриминговых сайтах. Из-за этого была остановлена работа таких популярных киноресурсов, как BasKino, HDrezka, KinoGo, «ГидОнлайн» и некоторых других.

По данным BREIN [Нидерландской ассоциации по защите прав в индустрии развлечений], в базе данных Moonwalk содержались 26 тыс. фильмов и свыше 10 тыс. сериалов.

При этом руководство сервиса заявило о том, что Moonwalk «никогда не вернется в онлайн».

«Борьба с пиратством ведется на международном уровне, и мы будем преследовать операторов таких сервисов, как и их инфраструктуру, а также любых посредников, поддерживающих нелегальные проекты», — заявил глава BREIN Тим Куик.