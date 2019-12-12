Революция в рознице: скончался создатель штрих-кода

Джордж Джозеф Лорер, один из изобретателей штрих-кода, который до сих пор повсеместно используется для маркировки изделий, скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на заявление сына умершего по имени Крейг.

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Джордж Лорер числился сотрудником IBM, когда его попросили возглавить команду по созданию системы считки кодов для розничных магазинов.

«Это был дешевый и нужный способ. И надежный. Эти три фактора сыграли решающую роль», — рассказал изобретатель в интервью NYT в 2009 году.

Концепция, которая заменила ценники и произвела революцию в торговле, развивалась в течение нескольких десятилетий, что стало возможным благодаря опыту и навыкам сразу нескольких участников команды.

Одним из них был Н. Джозеф Вудленд, участник проекта «Манхэттен». В конце 1940-х годов он получал степень магистра, когда узнал о том, что один из владельцев крупного супермаркета предложил группе инженеров создать систему хранения данных о продуктах в цифровом виде. Вместе со своим однокурсником Бернардом Сильвером они разработали круглый символ, похожий на центр мишени, в котором можно было бы хранить информацию. Но их открытие опередило время — тогда еще не было коммерческих сканеров и микропроцессоров, способных интерпретировать такой код.

В 1951 году Джордж Лорер, отказавшийся от карьеры ремотника телевизоров, устроился на работу в IBM, где его попросили разработать код для этикеток продуктов на основе символа, придуманного Вудлендом и Сильвером и совместимого с текущим поколением оптического сканера.

Однако, Лорер обнаружил, что круглый символ плохо отображался после печати на высокоскоростных прессах, и вместо этого предложил дизайн, состоящий из вертикальных прямоугольных полосок.

В 1973 году дизайн Джорджа Лорера был утвержден и с тех пор используется на миллиардах товаров по всему миру. Известно, что использование штрих-кода сократило очереди в магазинах на 40%, избавило работников от трудоемкого процесса развешивания ценников на каждый продукт, а также уменьшило количество ошибок при их регистрации.

Впервые операция со считыванием штрих-кода состоялась в 1974 году, когда сканер считал упаковку жвачки Wrigley за 67 центов в одном из супермаркетов Огайо.

Эта упаковка в настоящий момент выставлена как экспонат в Национальном музее американской истории в Вашингтоне.

В то время некоторые христианские фундаменталисты заявляли о том, что в штрих-коде спрятано закодированное число 666, которое часто связывают с Апокалипсисом. Впрочем, сам Лорер говорил о том, что никакой теории заговора не было.

«Это просто совпадение. Как и тот факт, что мое имя, второе имя и фамилия тоже имеют по шесть букв каждое», — заявил изобретатель.

Что интересно, Лорер придумал дизайн штрих-кода и формулу в 11 цифр, которая так и не была запатентована IBM — в результате он так и не получил свой авторский гонорар.

По словам изобретателя, самым сложным в процессе создания штрих-кода было создание технологии, которая будет гораздо надежнее кассира.

«Люди обязательно простят милую кассиршу в магазине, которая ошибется на пару центов. Если она возьмет с вас 97 центов вместо 79 — это не страшно. Но мы не прощаем ошибки компьютерам, какими бы плохими они не были», — заявил Лорер.

Джордж Лорер женился на Мэрилин Слокам в 1954 году — она скончалась в 2013 году. У Лорера осталось три сына и дочь, а также трое внуков и два правнука.