Стало известно, сколько наушников Huawei FreeBuds 3 продали в России за первые два дня

Так, всего за два дня количество проданных наушников FreeBuds 3 в 10 раз превысило объем продаж прошлой модели FreeBuds Lite за аналогичный период.

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Мероприятие в честь старта продаж прошло в одном из московских ТРЦ «Авиапарк» с участием президента Huawei Consumer Business Group (CBG) в России и регионе Лео Ли, а также киноактрисы Равшаны Курковой.

«Благодаря инновационной технологии активного шумоподавления наслаждаться музыкой, фильмами или вести важный разговор теперь гораздо удобнее, даже если вы находитесь в шумной городской среде. Huawei FreeBuds 3 обеспечивает стабильную связь с сопряженным устройством, что делает их незаменимым гаджетом в любой ситуации», — отметил Лео Ли.

Очередь за FreeBuds 3 занимали с 8:00. Спустя три часа после открытия магазина было продано уже почти полтысячи наушников.

Футляр для наушников Huawei FreeBuds 3 поддерживает технологию беспроводной зарядки и может заряжаться даже от смартфона, оснащённого аналогичной технологией.

В наушниках FreeBuds 3 используются современные технологии цифровой обработки звука, реализованные в процессоре Kirin A1, обеспечивая высокое качество воспроизведения голоса и музыки.

Именно благодаря этому чипу наушники гарантируют быстрое и стабильное подключение, высокое качество звука, минимальные задержки и эффективное шумоподавление.

Новый чип Kirin A1 был разработан компанией Huawei специально для наушников и носимых устройств. Несмотря на миниатюрные габариты, он выполняет сложные задачи при минимальном энергопотреблении.

Благодаря интеллектуальной адаптивной технологии перестройки рабочей частоты процессор самостоятельно определяет диапазоны, на которые воздействуют другие сигналы 2,4 ГГц, например, Wi-Fi, и автоматически переходит на свободный канал. Это позволяет мгновенно реагировать на изменения окружающей обстановки и избегать искажений сигнала.

Изохронная двухканальная технология Bluetooth собственной разработки Huawei передает на устройство качественный стереозвук, одновременно подключаясь к обоим беспроводным наушникам.

Технология синхронизации каналов позволяет получать оба аудиоканала напрямую с подключённого устройства, обеспечивая прямую связь без задержек и помех. Синхронная передача сигнала гарантирует сверхнизкую задержку на уровне 190 мс2, что делает FreeBuds 3 идеальным выбором для геймеров, которым мгновенная обратная связь необходима для комфортного игрового процесса.

Округлый дизайн и открытая конструкция наушников обеспечивают удобную и надёжную посадку в ушах, позволяя в течение долгого времени беспрерывно слушать музыку и разговаривать по телефону

Вместе с возможностью разместить наушники немного глубже в ушной полости, новая конструкция даёт заметное улучшение качества звучания.

Благодаря высокой энергоемкости процессора Kirin A1 HUAWEI FreeBuds 3 способны работать в режиме прослушивания музыки до 4 часов без подзарядки и до 20 часов при периодической подзарядке от футляра.