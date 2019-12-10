Перестрелка за домен: Instagram-блогер сел на 14 лет

Американского Instagram-инфлюэнсера Росси Лоратио Адамса II, также известного как «Polo», приговорили к 14 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за организацию вооруженного нападения на человека с целью отобрать доменное имя. Об этом свидетельствует пресс-релиз министерства юстиции США.

Реклама

Известно, что Адамс является основателем компании State Snaps, которая вела аккаунты во многих социальных сетях, включая Instagram, Snapchat и Twitter.

Суммарно у него было свыше миллиона подписчиков, следящих за его публикациями, в которых фигурировали молодые люди, участвующие в сценах откровенно сексуального характера.

Тем не менее блогер мечтал также получить домен doitforstate.com, так как он имел отношение к хэштегу »#DoItForState, которым Адамс активно пользовался. Этим сайтом, название которого отражало слоган Адамса, владел уроженец города Сидар-Рапидс в Айове Итан Дейо, с которым ответчик по этому делу ранее не был знаком.

Росси Лоратио Адамс II на протяжении двух лет пытался выкупить доменное имя у Дейо, но тот не собирался его продавать. В какой-то момент Дейо заявил о том, что готов расстаться с сайтом за $20 тыс., но Адамс решил, что это слишком большая сумма. Вместо того чтобы отказаться от своей мечты, блогер решил перейти к наступательным действиям. Одному из друзей Дейо он отправил сообщение, в котором было эмодзи, изображающее пистолет, и даже как-то приехал к владельцу домена домой.

Летом 2017 года инфлюэнсер решил прибегнуть к насилию.

Он нанял своего двоюродного брата, ранее судимого Шермана Хопкинса-мл., который на тот момент проживал в приюте для бездомных. Адамс попросил, чтобы кузен вломился в дом к Итану Дейо и, держа его на мушке пистолета, принудил его к передаче домена.

Хопкинс-мл. явился к Дейо в натянутых на лицо капроновых колготках и черных очках. При себе у него были инструкции, как именно Дейо должен был «переписать» сайт doitforstate.com на Адамса, а также шокер и пистолет.

Противостояние Дейо и Хопкинса-мл. закончилось тем, что первый получил огнестрельное ранение в ногу, после чего выбил пистолет из рук преступника и несколько раз выстрелил ему в грудь.

По счастливой случайности оба мужчины выжили.

Шерман Хопкинс-мл. признал вину и был приговорен к 20 годам лишения свободы. Росси Лоратио Адамс II также получил тюремный срок — он сядет на 14 лет, а также выплатит пострадавшему денежную компенсацию в размере $9 тыс.

В сентябре текущего года фитнес-инфлюэнсера из Instagram по имени Тэмми Стеффен приговорили к пяти годам тюремного заключения. Женщина буквально преследовала своих конкурентов и коллег в сфере бодибилдинга, отправляя им угрозы в социальных сетях. Для этих целей она создала 369 Instagram-аккаунтов и 18 электронных адресов.

Некоторым она обещала разрушить карьеру и репутацию, а другим угрожала физической расправой.

Одной из своих жертв Стеффен написала «я порежу тебя на кусочки», а другой отправила изображение женщины с двумя ножами в руках и подписью «я иду за тобой».

Также блогер сфабриковала похищение своей 12-летней дочери, чтобы обвинить в этом бывшего бизнес-партнера.