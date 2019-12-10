Не вписался: Маск на «кибертраке» протаранил столбик

Генеральный директор Tesla Илон Маск был замечен за рулем новой модели компании Cybertruck, представленной в конце ноября 2019 года. Первые поставки футуристичного «кибертрака» начнутся не раньше 2021 года, но миллиардер уже вовсю тестирует прототип.

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Известно, что одним из пассажиров Маска была его девушка певица Граймс. Они направлялись в суши-ресторан в Малибу. Не исключено, что пара вместе со своими друзьями планировала отметить победу Илона Маска в суде — накануне стало известно, что присяжные встали на сторону миллиардера, который неосторожно назвал водолаза-спасателя «педофилом» после того, как тот оскорбил его на телевидении.

Визит Маска в ресторан попал на видео, которое вызвало вопросы о его водительских навыках.

В ролике, впервые опубликованном на портале TMZ, видно, как автомобиль Tesla выезжает с парковки и при повороте налево сбивает столбик с надписью «только правый поворот».

«Это Маск за рулем или автопилот?» — интересуется один из пользователей Twitter.

Официальный представитель Илона Маска не предоставил комментарий по этому инциденту.

Это был первый раз, когда Cybertruck Илона Маска появился на городских улицах после презентации, которая многим запомнилась разбитым стеклом электропикапа. Во время демонстрации устойчивости бронированного «кибертрака» к любым воздействиям главный дизайнер Tesla прицельно кинул металлический шар в окно автомобиля, которое тут же треснуло. Маск пообещал зрителям, что обязательно проследит за тем, чтобы к официальному релизу Cybertruck его стекла стали прочнее.

Многие пользователи после презентации назвали Cybertruck «уродским», сравнивая его с полигональными моделями из устаревших компьютерных игр.

Однако, Маск, обычно нетерпимый к любой критике, игнорирует все выпады, а в своем Twitter-аккаунте периодически публикует количество предзаказов на электропикап. По состоянию на 27 ноября эта цифра достигла 250 тысяч.

250k — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2019

Впрочем, эксперты относятся к этому числу скептически — дело в том, что чтобы сделать предзаказ на Cybertruck, необходимо заплатить лишь $100, что существенно меньше тех сумм, которые требуются для предзаказа других моделей Tesla. Кроме того, тяжело предугадать, сколько именно из этих 250 тысяч человек действительно получат свой Cybertruck, а сколько просто расстанутся со своей сотней долларов, поменяв свое мнение о пикапе в ближайшие два года.

Ранее стало известно, что вызов Илону Маску бросил популярный российский техноблогер Wylsacom. При помощи воронежского механика-самоучки он построит собственный Cybertruck, но сделает это быстрее миллиардера.

«Мы будет строить «кибертрак». Так и назовем эту движуху — Cybertruck из Воронежа. Илон Маск анонсировал свой пепелац и говорит — мы его выпустим в 2021 году. Илон, я бросаю тебе челлендж. Дядя Валя в Воронеже соберет Cybertruck быстрее», — заявил Wylsacom в одном из своих видео.

По данным местной прессы, создание воронежского «кибертрака» обойдется примерно в 2,5 млн руб.