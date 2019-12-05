«Наличных почти нет»: Маска допросили в суде

В США прошел второй день судебного разбирательства между Илоном Маском и водолазом Верноном Ансвортом, обвиняющим бизнесмена в клевете. Маск, спровоцированный резкими словами дайвера, спасавшего детей из затопленной пещеры в Таиланде, назвал Ансворта «педофилом». Сам изобретатель утверждает, что его слова являются обычным оскорблением. Ансворт же полагает, что имело место предположение о его сексуальных наклонностях, что нанесло ущерб его репутации и причинило персональные страдания.

Реклама

Причиной для оскорбления стали слова Вернона Ансворта о том, что Илон Маск, пожелавший участвовать в спасательной операции, использовал трагедию для собственного пиара.

Теперь миллиардер пытается доказать, что имел право обидеться и сгоряча назвать дайвера «педофилом», поскольку высказывание о корыстных целях его задело.

В своей речи перед судом Илон Маск подчеркнул, что удалил сообщение с оскорблением в течение нескольких часов. Кроме того, он якобы не знал, что Ансворт является ключевым спасателем, который лично принял участие в спасении детей из пещеры. «Я думал, это просто какой-то экспат», — заявил миллиардер, добавив, что его часто оскорбляют люди в интернете.

Что же касается второго сообщения, в котором Маск говорит, что «готов поставить доллар» на то, что водолаз действительно является педофилом, бизнесмен ссылается на то, что употребил фразеологизм, означающий «это не невозможно». По словам основателя компаний SpaceX и Tesla, он не собирался действительно спорить на доллар для подтверждения своей правоты.

Кроме того, миллиардер продолжает настаивать на том, что слово «педофил», сказанное в адрес мужчины, не является предположением, что он имеет сексуальную связь с детьми, а просто подразумевает оскорбление.

Как утверждает Илон Маск, у всех зарубежных СМИ, освещавших перепалку между ним и Ансвортом, не было сомнений в том, что «педофил» — обычное ругательство, а не обвинение в совершении преступлений против несовершеннолетних.

Адвокат Ансворта Л. Лин Вуд задал вопрос Маску, считает ли он, что его комментарий о «педофиле» каким-то образом повлиял на цену акций Tesla. Миллиардер ответил, что несколько инвесторов его компании выразили ему свою обеспокоенность в связи с этим. После этого защита истца спросила, каково состояние Маска. Адвокат бизнесмена пытался возражать, но судья разрешил Маску ответить, чтобы журналистам «было что добавить в заголовок».

Миллиардер Маск заявил, что он не знает, сколько именно средств есть в его распоряжении, так как их объем меняется с каждым днем. По его словам, у него есть акции Tesla и SpaceX, но наличными он практически не владеет.

На вопрос о том, является ли $20 млрд достаточной суммой, чтобы описать его состояние, Илон Маск ответил, что точно не знает, но «акции SpaceX и Tesla где-то столько и стоят».

На втором дне слушаний слово было предоставлено истцу — дайверу Ансворту. Он заявил о том, что видел мини-субмарину Маска, которую тот предлагал использовать для спасения детей, на видео, и сразу понял, что план Маска не сработает. Его предыдущее утверждение о том, что миллиардера и его команду выгнали из спасательного штаба, было основано на слухах, которые циркулировали среди спасателей — впоследствии выяснилось, что это неправда.

Вернон Ансворт объяснил, что не зарегистрирован в Twitter, а твит Маска ему показал друг.

«Из твита я понял, что меня посчитали педофилом. Это было отвратительно», — посетовал дайвер.

Адвокат спросил, какой эмоциальный эффект публикация произвела на Ансворта. Он долго молчал, и журналисты в зале суда отметили, что он заметно погрустнел.

«Почувствовал себя плохо. Униженным, оскорбленным, очерненным. Как будто мне дали пожизненное без возможности досрочного освобождения. Иногда я чувствовал себя очень уязвимым. Мне тяжело об этом говорить», — заявил водолаз, чей голос дрожал во время этой речи.

Ансворт добавил, что освещение скандала в прессе далось ему нелегко и он потерял уверенность в себе. На вопрос адвоката, чувствует ли истец себя униженным до сих пор, Ансворт ответил утвердительно.

Суд по этому делу продлится еще несколько дней.