Брин и Пейдж ушли: кто возглавит материнскую компанию Google

Пора прощаться

Генеральный директор Alphabet Ларри Пейдж и президент Alphabet Сергей Брин приняли решение покинуть свои посты, сообщает Business Insider. Пейдж и Брин являются сооснователями поисковой системы Google.

Нынешний глава Google Сундар Пичаи возьмет на себя роль Пейджа, став гендиректором Alphabet и сохранив свою текущую должность. Таким образом, Пичаи будет руководить и Google, и ее материнской компанией.

Как сообщили Пейдж и Брин в своем прощальном письме, пришло время упростить структуру менеджмента компании.

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«Мы никогда не были теми, кто цепляется за руководящие должности, если существует более эффективный способ управлять компанией. Alphabet и Google больше не нужны два генеральных директора и президент», — говорится в сообщении сооснователей.

Сергей Брин и Ларри Пейдж останутся в совете директоров Alphabet и сохранят свои доли в компании. Сообщается, что Пейджу принадлежит около 5,8% акций, а Брину — 5,6%.

Пичаи владеет лишь 0,1% акций Alphabet, что означает, что ему в любом случае придется действовать с некой оглядкой на сооснователей «корпорации добра». Кроме того, Брин и Пейдж пообещали продолжить «активно участвовать» в работе всего холдинга.

Сундар Пичаи пришел в Google в 2004 году в качестве инженера поиска. Одним из его ранних достижений является проект собственного браузера Chrome, который был задуман как конкурент Internet Explorer от Microsoft. Впоследствии Пичаи возглавит команду Chrome и Chrome OS. В 2013 году Сундар Пичаи начал руководить группой Android вместо покинувшего компанию «отца» этой операционной системы Энди Рубина, уличенного в сексуальном скандале.

Известно, что Пичаи был одним из кандидатов на пост генерального директора Microsoft, но этот пост в результате достался Сатье Наделле.

В 2015 году в результате реорганизации Alphabet Сундар Пичаи становится генеральным директором Google, совершив огромный карьерный скачок всего за 11 лет в компании. Пичаи женат и воспитывает двоих детей — сына и дочь.

Гендир военного времени

Как отмечает CNBC, уход сооснователей Google не случайно совпал с тем, что управление этой компанией «перестало приносить радость». Действительно, учитывая ряд проблем, с которыми сталкивается «корпорация добра» сейчас, Ларри Пейдж, не посещающий офис на регулярной основе и явно потерявший интерес к своему детищу, вряд ли сможет помочь в сложной ситуации.

Сундар Пичаи, напротив, является отличным «кризисным руководителем», который пользуется уважением как у инженеров, так и у работников нетехнических специальностей. Он обладает умеренными взглядами, спокойствием, харизмой и опытом в техразработке, что немаловажно для IT-компании.

Однако, сейчас ему требуется не только устойчивая позиция в компании — необходимо разобраться с вызовами, которые существуют не только вне Google, но и внутри нее.

В конце прошлого года компанию захлестнули секс-скандалы с неприятными подробностями — Google тихо увольняла насильников без расследования, выплачивая им денежные компенсации за расторжение договора. Когда это стало известно прессе, сотрудники Google вышли на улицы, организуя небольшие митинги в офисах по всему миру. Эти выступления не остались незамеченными руководством, которое уволило нескольких организаторов акций протеста за «несоблюдение политики компании». Многие работники Google считают это местью за высказывание собственного мнения и недовольны таким решением.

В середине ноября стало известно, что в Google решили отказаться от еженедельных пятничных собраний, также известных как TGIF [англ. «Thank God It's Friday» — «Слава богу, пятница»]. Как заявил Пичаи, новая версия собрания, на которой сотрудники могут встретиться с руководством и задавать свои вопросы, будет проводиться раз в месяц вместо каждой недели. Кроме того, теперь темой встречи будет исключительно «продакт- и бизнес-стратегия Google» — очевидно, что другие вопросы рассматриваться не будут.

После этой новости появилось ощущение, что поводов для беспокойства и волнений стало столько, что руководство Google решило отменить еженедельные встречи и сменить их фокус исключительно на деловые вопросы, чтобы застраховать себя от вероятного бунта.

В этом году сотрудники компании также сообщали о том, что их жалобы в отдел кадров остаются без ответа, а всех инакомыслящих либо понижают в должности, либо увольняют.

В последние месяцы участились случаи, когда «гуглеры» на условиях анонимности обращались в СМИ, сливая конфиденциальную переписку и информацию с внутренних собраний, чтобы рассказать о проблемах в компании.

Не исключено, что отмена TGIF связана в том числе с желанием руководства избежать этих утечек. Впрочем, лишение голоса своих сотрудников тоже не идет на пользу внутреннему климату Google.

Один против всех

Не стоит забывать и о давлении на Google со стороны властей разных стран мира. Европейский союз продолжает штрафовать компанию на миллионные и даже миллиардные суммы за несоблюдение местного законодательства. На прошлой неделе стало известно, что претензии к Google сохраняются, а это может означать новые денежные санкции.

Что же касается США, то антимонопольные регуляторы ведут беспрецедентные по своему масштабу расследования, чтобы выяснить, не достигло ли влияние Google такого предела, что оно мешает конкуренции. Среди тех, кто инициировал проверку, есть как отдельные прокуроры штатов, так и американское министерство юстиции.

Кроме того, некоторые политики подозревают Google в связи с китайским правительством — эти слухи появились после того, как компания отказалась от контракта с Пентагоном под названием Project Maven.

Возможным предательством Google озаботился и президент США Дональд Трамп, который публично усомнился в верности компании идеалам Соединенных Штатов.

Подливают масла в огонь и кандидаты в президенты 2020 года, в частности демократы, которые не раз упоминали Google в ходе дебатов, делая акцент на том, что «корпорация добра» стала слишком могущественной. Одним из главных критиков Google является кандидат Элизабет Уоррен, которая пообещала, что в случае ее избрания она «разрушит» IT-компанию, лишив ее власти.

Таким образом, Пичаи предстоит много работы, чтобы сохранить наследие Брина и Пейджа, не отстать в гонке технологий и сохранить хорошие отношения с властями. По сути он остается один на один со всеми проблемами сразу, и их грамотное решение покажет, сможет ли Сундар Пичаи оправдать возложенную на него ответственность по управлению двумя компаниями одновременно.