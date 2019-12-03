«Никогда тебя не забуду»: умерла кошка-мем Лил Баб

Одна из самых популярных кошек интернета Лил Баб (Lil Bub) скончалась в возрасте восьми лет. Об этом сообщил ее хозяин Майк Бридавски в официальном аккаунте своего питомца.

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«Утром в воскресенье, 1 декабря, мы потеряли самое искреннее, доброе и волшебное существо на нашей планете. Баб была веселой и полной любви, засыпая с нами субботним вечером, но внезапно мирно скончалась во сне. Я никогда не скрывал состояние здоровья Баб, поэтому ни для кого ни секрет, что она боролась с агрессивной болезнью костей.

Но даже зная это, мы были не готовы, что она покинет нас так внезапно.

Я верю, что она сама приняла решение покинуть свое тело, чтобы нашей семье не пришлось принимать это тяжелое решение самостоятельно», — пишет Бридавски.

«Дорогая Баб, я никогда не забуду твою щедрость, бесконечный запас любви и бесхитростную способность приносить так много магии и счастья в этот мир. Для меня честь, что ты выбрала меня своим хозяином. Пожалуйста, приходи к нам во снах», — заявил владелец Лил Баб.

Лил Баб родилась в 2011 году, а стала известной уже на следующий год, появившись на главной странице форума Reddit. После того, как Бридавски взял ее в семью, он начал публиковать фотографии кошечки в социальных сетях. Необычная внешность Лил Баб привлекла много внимания — у нее не было зубов, из-за чего ее язычок постоянно торчал снаружи. Кроме того, Баб была карликом, поэтому была размером с котенка всю свою жизнь. На каждой из четырех лап у нее был дополнительный палец.

Однако, самой опасной особенностью Лил Баб была мраморная болезнь — тяжелый генетический недуг, характеризующийся неестественной высокой плотностью костей.

При этом, несмотря на избыток костной ткани, сами кости становятся чрезвычайно ломкими. Лил Баб является единственной кошкой в мире, у которой была диагностирована мраморная болезнь.

За свою короткую жизнь Лил Баб успела побывать на различных телешоу, а также сняться в кино. Документальная картина «Лил Баб и друзья» о жизни кошки, ее хозяина и других интернет-котов, ставших мемами, вышла в 2013 году и даже получила приз на кинофестивале в Трайбеке. На аккаунт Лил Баб в Instagram подписано свыше 2,4 млн пользователей.

Кроме того, Майк Бридавски продавал большое количество товаров с изображением знаменитой кошки, а все собранные средства перечислял в фонды, помогающие животным с редкими болезнями.

Всего Лил Баб удалось передать на благотворительность свыше $700 тыс.

Свои соболезнования в связи со смертью Лил Баб выразил официальный аккаунт Грампи Кэт [англ. Grumpy Cat — «Сердитая кошечка»]. Грампи скончалась в мае 2019 года. Фото, на котором изображены обе кошки подписана трогательно: «Друзья навсегда».

Грампи Кэт умерла в возрасте семи лет — животное скончалось от осложнений, вызванных инфекцией мочевыводящих путей. Кошка прославилась своим угрюмым выражением мордочки, вызванным нарушениями прикуса. Известно, что Грампи также страдала от карликовости, как и Лил Баб.

29 ноября 2014 года вышел фильм «Худшее Рождество Сердитой кошки», главную роль в котором сыграла Грампи Кэт. Его режиссером стал Тим Хилл, а озвучил характер сварливое животное Обри Плаза. Благодаря своей знаменитой питомице, ее хозяйка Табата Бундесен обеспечила себе безбедную жизнь — по некоторым данным, доход от кошки-мема в общей сложности составил около $100 млн.