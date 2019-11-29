Размер имеет значение: когда появится самый большой iPhone

В 2020 году Apple выпустит три модели iPhone, две из которых будут отличаться по размеру от текущей линейки, сообщает CNBC со ссылкой на источники в индустрии.

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В сентябре текущего года пользователям были представлены iPhone 11 с экраном 6,1 дюйма, iPhone 11 Pro с экраном 5,8 дюйма, а также iPhone 11 Pro Max с экраном 6,5 дюйма.

Если верить слухам, в линейке, которая условно носит название «двенадцатой», появится самый большой iPhone в истории компании, диагональ дисплея которого составит 6,7 дюйма.

«Бюджетный» гаджет, который станет преемником iPhone 11, сохранит экран в 6,1 дюйма.

А вот условный iPhone 12 Pro уменьшится относительно iPhone 11 Pro — 5,4 дюйма. Таким образом, Apple впервые уменьшит экран более совершенного гаджета, отойдя от тренда бесконечного увеличения дисплея.

По данным источников, экраны для премиальных смартфонов будут созданы Samsung по той же технологии, с помощью которой сделаны дисплеи в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. LG же станет поставщиком OLED-дисплея для «бюджетной» модели. При этом ранее в iPhone 11 и в iPhone XR применялись только LCD-экраны ввиду более низкой стоимости относительно органических светодиодов. Если слухи окажутся правдивыми, все три модели iPhone образца 2020 года получат OLED-экраны.

Тем не менее, OLED-дисплеи от Samsung будут чуть более «качественными», сообщает портал 9to5Mac.

Эти экраны не будут иметь дополнительный слой, чувствительный к прикосновениям, из-за чего их толщина будет меньше, чем у тех, которые будет выпускать LG.

Также есть информация о том, что Apple может представить не три, а больше iPhone, так как следующий год станет годом распространения связи пятого поколения (5G). Не исключено, что компания покажет каждую модель в двух вариантах — с поддержкой 5G и без нее.

Ранее известный в мобильной индустрии аналитик Мин-Чи Куо предсказал, что Apple будет стараться добавить 5G во все свои смартфоны 2020 года, так как поддержка 5G поможет «яблоку» успешнее конкурировать с более дешевыми смартфонами на базе Android. Более того, уже сейчас на рынке существуют телефоны с 5G, в то время как у Apple пока нет ни одного такого устройства.

Предполагается, что в айфонах 2020 года будут установлены модемные чипы от Qualcomm, так как Apple не успеет наладить производство собственных микросхем — в июле текущего года для этих целей «яблоко» купило модемный бизнес компании Intel за $1 млрд. По слухам, собственные чипы от Apple будут готовы не ранее 2021 года.

Что же касается внешнего вида линейки под номером 12, то тут Мин-Чи Куо предсказывает возвращение к истокам, а именно к дизайну легендарного iPhone 4.

«Мы прогнозируем, что дизайн iPhone 2020 года существенно изменится... Металлический каркас, а также переднее и заднее 2 2.5D стекло останутся на своем месте, но поверхность металлического каркаса будет похожа на дизайн, использующийся в iPhone 4», — говорится в отчете аналитика.

iPhone 4 во многом считается культовым, так как его внешний вид, созданный дизайнером Джонатаном Айвом, был впоследствии использован многими другими производителями смартфонов — он представляет собой металлический каркас со скругленными краями, который с обеих сторон окружает укрепленное стекло. Кроме того, iPhone 4, наряду с «пятеркой», считается одним из самых красивых айфонов в истории Apple.

Ожидается, что Apple порадует своих преданных фанатов новыми iPhone не только в сентябре, но и в марте 2020 года.

По слухам, уже весной состоится релиз iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.

По слухам, стоимость iPhone SE2 будет начинаться с $399 (около 25 тыс. руб. по текущему курсу). Предположительно гаджет будет похож на iPhone 8. Также ожидается, что в iPhone SE2 будет механическая кнопка Touch ID, которая отсутствует в современных айфонах.

Так как SE2 считается бюджетной моделью, то она сможет похвастаться лишь одной задней камерой, а также LCD-дисплеем производства LG. Объем оперативной памяти составит 3 ГБ, а внутренней — 64 ГБ либо 128 ГБ. Основу iPhone SE2 составит процессор A13, который также установлен в линейке iPhone 11.