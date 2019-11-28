«У ИИ нельзя выиграть в го»: чемпион мира завершил карьеру

Южнокорейский мастер игры в го Ли Седоль объявил о завершении своей профессиональной карьеры, сообщает агентство Yonhap. По его словам, уход из большого спорта мотивирован тем, что у искусственного интеллекта (ИИ), созданного специально для игры в го, невозможно выиграть.

«Когда в го начал играть искусственный интеллект, я понял, что никогда не буду на вершине, даже если стану номером один ценой отчаянных усилий. Даже если я стану номером один, останется нечто, что я не смогу победить», — заявил Ли в интервью Yonhap.

Ли Седоль является единственным человеком в мире, которому удалось однажды выиграть у ИИ. Речь идет о его матче 2016 года с программой AlphaGo, разработанной компанией DeepMind, которая ныне принадлежит Google. Всего было сыграно 5 партий, по результатам которых искусственный интеллект выиграл со счетом 4:1. При этом сам Ли считает, что своей победой он обязан неисправности в системе AlphaGo.

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78 ход со стороны Ли был таким внезапным, что очевидно сбил с толку программу, из-за чего ход 79 от робота неожиданно дал преимущество человеку. После ряда слабых ходов со своей стороны AlphaGo сдалась.

Ход под номером 78 был позже назван «божественным» и даже дал человечеству надежду на господство над машинами.

Однако, Ли заявил о том, что выиграл четвертую партию только потому, что своим неожиданным ходом «сломал» алгоритм AlphaGo. Экс-чемпион мира также отметил, что уже встречал такие баги, например, когда играл против программы Fine Art.

В интервью Ли Седоль также рассказал о том, что чувствовал себя подавленным после того, как проиграл первые три партии.

«Я редко читаю комментарии в интернете обо мне. Но мне стало любопытно, что плохого написали люди после того, как увидели три моих проигрыша подряд. Неожиданно, но очень мало кто выступил с критикой в моей адрес», — вспоминает Ли. По его словам, он чувствовал, что проиграл еще до начала матча, потому что люди из подразделения Google «выглядели очень уверенными».

36-летний Ли Седоль подал заявление о завершении карьеры в Корейскую ассоциацию падук (корейское название го) 19 ноября. Он был профессиональным игроком в го на протяжении 24 лет.

Чтобы отметить свою отставку, Ли собирается в следующем месяце провести еще один матч с машиной — на этот раз с программой HanDol, разработанной южнокорейской компанией. Сообщается, что в первой партии он получит преимущество в два камня, но даже с таким гандикапом спортсмен не уверен, что сможет обыграть робота.

Известно, что матчи между искусственным интеллектом и человеком проводятся и в других спортивных дисциплинах. Одной из самых известных подобных схваток является матч между чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым и суперкомпьютером Deep Blue, созданным компанией IBM. Матч из шести партий окончился победой Deep Blue.

После поражения Каспаров обвинил IBM в нечестной игре и искусственном накручивании напряжения вокруг игры.

Что же касается Deep Blue, то программа больше никогда не играла в шахматы в своем полноразмерном варианте публично.

В апреле 2019 года алгоритму OpenAI, который спонсирует Илон Маск, удалось обыграть профессиональных игроков в Dota 2. Роботы победили людей со счетом 2:0. Сообщается, что в 2018 году OpenAI Five (так называется команда ИИ) уже играла с настоящими киберспортсменами, но проиграла, взяв реванш уже через год.

При этом OpenAI Five использует специальный интерфейс «для роботов», то есть не видит то же самое, что и люди, играющие в Dota 2. А вот алгоритм AlphaStar, специализирующийся на StarCraft II, смог выиграть у нескольких профессиональных игроков со счетом 10:1, имея «на руках» тот же самый интерфейс, что и они. Историческое событие случилось в январе 2019 года — ранее ни одному искусственному интеллекту не удавалось обойти человека при игре в эту стратегию. AlphaStar является фактическим преемником AlphaGo и так же принадлежит компании Google.