«Наш промах»: почему Twitter передумал удалять аккаунты

В начале недели стало известно, что компания Twitter удалит все неактивные аккаунты, которые не использовались более полугода. Всем пользователям были направлены уведомления с просьбой залогиниться в системе до 11 декабря 2019 года, если они хотят сохранить свои страницы.

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В компании отметили, что эта масштабная чистка призвана помочь Twitter стать платформой с «более точной, проверенной информацией». Однако, вскоре после объявления о массовом удалении пользователи задались закономерным вопросом — что будет с теми аккаунтами, чьи владельцы давно умерли, и поэтому не обновляются. Многих ужаснула мысль, что публикации их друзей и родных будут потеряны навсегда.

Теперь в официальном аккаунте техподдержки Twitter можно увидеть публикацию, в которой сообщается, что компания решила приостановить запланированную ранее чистку.

Кроме того, администрация Twitter пояснила, что удаление аккаунтов затронет только граждан Европейского союза, так как компания пытается привести свой бизнес в соответствие с Общим регламентом по защите данных (GDPR).

В Twitter не исключили, что в будущем чистка затронет и пользователей вне ЕС, но об этом будет сообщено дополнительно.

«Мы услышали ваше мнение касательно того, что случится с аккаунтами умерших после чистки. Это наш промах. Мы не будем удалять неактивные страницы до тех пор, пока не найдем способ их увековечить. Мы извиняемся за сумбур и тревогу, которые мы вызвали. Будем держать вас в курсе новостей», — говорится в сообщении администрации платформы.

На текущий момент неизвестно, сколько именно аккаунтов Twitter считает покинутыми и неактивными, поэтому трудно спрогнозировать, скольких тысяч или сотен тысяч подписчиков потеряют аккаунты, принадлежащие звездам или публичным персонам. Так, известно, что количество фолловеров сильно беспокоит президента США Дональда Трампа, который выбрал Twitter платформой для своих политических заявлений.

В апреле 2019 года американский лидер провел встречу с генеральным директором Twitter Джеком Дорси в Белом доме. Как рассказали инсайдеры, присутствующие при разговоре Трампа и Дорси, большая часть дискуссии состояла из жалоб президента на сокращающееся число подписчиков. По словам главы государства, Twitter намеренно «отписывает» его фолловеров в рамках «антитрамповской кампании».

Дело в том, что Twitter проводит локальные, но регулярные чистки аккаунтов спамеров или троллей, что действительно приводит к ощутимым потерям числа фолловеров у публичных людей. Так, в 2018 году в результате очередной зачистки Трамп за одну ночь потерял 300 тыс. подписчиков. Впрочем, это не так уж страшно, если сравнить с другими известными аккаунтами — например, экс-президент США Барак Обама тогда лишился 2,3 млн читателей.

Кстати, успехи Обамы в Twitter давно не дают покоя Трампу. Как сообщает Daily Beast со ссылкой на источники внутри Белого дома, нынешний президент США не раз вопрошал, почему у его предшественника куда больше подписчиков, чем у него (110 млн человек у Обамы против 67 млн человек у Трампа).

При этом Дональд Трамп уверен, что ведет свой аккаунт «гораздо лучше», чем Обама.

Стоит отметить, что, несмотря на все подозрения американского президента, Twitter достаточно лояльно относится к его аккаунту, позволяя ему публиковать такие высказывания, которые запрещены политикой использования платформы и не разрешены обычным смертным. Свое решение компания оправдывает тем, что посты Трампа, как лидера государства, несут в себе общественную значимость, а их удаление не позволит гражданам вести дискуссии по важным вопросам.

Однако, существует ряд тем, которые не имеют право затрагивать даже президенты. В октябре в блоге Twitter появился новый свод принципов, касающийся мировых лидеров. Так, например, аккаунт политика будет заблокирован, если он позволит себе продвигать терроризм, публиковать приватную информацию, относящуюся к непубличному лицу, например, домашний адрес или номер телефона, а также интимные фото или видео без согласия участника, позволять себе высказывания, намекающие на растление малолетних, а также поощрять членовредительство.