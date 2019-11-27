«Даже мемы ухудшают среду»: как интернет влияет на экологию

Согласно недавнему исследованию энергетической компании OVO, граждане Великобритании ежедневно отправляют около 64 млн «ненужных» электронных писем. Как сообщает The Guardian, у каждого вежливого «спасибо» есть своя сцена — если бы каждый взрослый британец отправлял на один e-mail меньше, то это снизило бы выброс углерода в атмосферу на 16 тонн.

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Одним из тех, кто участвовал в исследовании OVO является Майк Бернерс-Ли, родной брат Тима Бернерса-Ли, создателя Всемирной паутины (WWW). Guardian попросил его прокомментировал результаты доклада OVO, чтобы оценить влияние электронной почты на состояние окружающей среды.

«Когда вы печатаете сообщение, ваш компьютер потребляет электричество. Когда вы нажимаете «Отправить», оно уходит в сеть, которая тоже питается электричеством. В конце концов письмо оказывается где-то в облаке, а эти дата-центры потребляют огромное количество электричества.

Мы не думаем об этом, потому что из компьютера не торчит труба, из которой выходит дым, но углеродный след от IT огромен и продолжает расти», — заявил Майк Бернерс-Ли.

Он добавил, что основная проблема кроется в огромном количестве центров обработки данных (ЦОДов), которые расположены по всему миру. Они потребляют так много электричества, что эффективная коммуникация и возможности для хранения информации постепенно убивают планету.

Бернерс-Ли признал, что цифры, представленные в докладе, являются приблизительными, но их упоминание является хорошим способом привлечь внимание к проблеме.

На вопрос Guardian, винит ли он в загрязнении окружающей среды собственного брата, Бернерс-Ли рассмеялся: «В интернете есть много и хороших вещей».

«Газета.Ru» опросила несколько экспертов из сферы IT, чтобы узнать их мнение о влиянии сети на экологию. Некоторые из них отнеслись к поднятой проблеме скептически.

Сейчас очень модно хайповать на тему окружающей среды, и приведенный в материале подход из той же серии, считает Максим Захаренко, генеральный директор компании «Облакотека».

«Около 64 млн сообщений в день – довольно смешная цифра, которая вряд ли вряд ли повлияет на архитектуру и потребление электричества ЦОДами и сетью. Есть эти сообщения или нет, инфраструктурой будет потреблено примерно одинаковое количество газа. Но вот почему обязательно газа? Скорее, об этом стоит задуматься.

«Зеленые» ЦОДы, фрикулинг, энергия солнца, ветра и моря – главные пути сокращения выбросов, а не отказ от лишнего вежливого «спасибо».

Радует, что хотя бы не поступают предложения вернуться к бумажным письмам – вот где настоящий кошмар для окружающей среды», — заявил эксперт.

«Это не более чем популистское заявление», — соглашается консультант по непрерывности бизнеса компании «Инфосистемы Джет» Игорь Тюкачев.

По его словам, действительно, объем данных растет, а вместе с ним растут вычислительные мощности и потребление электроэнергии.

«Однако вопрос в соотношении: пока я отправлю электронное письмо, моя операционная система сообщает в дата-центр Microsoft объем данных, превышающий само письмо в несколько раз.

Я зашел на сайт, чтобы прочитать статью, и мой браузер отправил на сервер The Guardian больше данных cookie, чем весит это письмо.

Когда я смотрю одно длинное видео на Youtube в разрешении 4К, я обмениваюсь данными, по объему сопоставимыми с миллионом электронных писем. Так что в общем объеме трафика, которым весь мир обменивается ежедневно, электронная почта занимает далеко не первое место и давно уже вытеснена как минимум мессенджерами», — считает Тюкачев.

Электронные письма — это капля в море по сравнению с другим типом контента, который хранится и обрабатывается в дата-центрах, заявил руководитель отдела по продвижению решений для ЦОД Lenovo в России и СНГ Антон Болдин.

«Гораздо больший объем хранения занимают, например, фотографии и видеозаписи, которые также могут быть расположены в ЦОД. Например, одно фото, сделанное на современную камеру, равнозначно по объему хранения нескольким сотням стандартных текстовых писем. Но это не означает, что люди должны отказаться от их использования», — заявил эксперт.

Как отметил начальник центра компетенций компании Oberon Алексей Сарыгин, наша цивилизация построена на непрерывном потреблении ресурсов, а любая попытка как-то его упорядочить — сделать информационный обмен и обработку данных более эффективными и надежными — неминуемо приводит к еще большему потреблению электричества, выделению тепла, накоплению веществ, которые образуются при выработке энергии и производстве инженерного и ИТ-оборудования, а также строительстве ЦОДов.

«Конечно же, они негативно влияют на экологию. Это похоже на снежный ком — попытка упорядочить данные приводит к их увеличению во все возрастающей прогрессии.

Так что не только электронная почта, но и мемы, и даже «котики в интернете» вносят свой вклад в парниковый эффект и ухудшение нашей среды обитания, хотя это влияние сложно оценить количественно.

Отказаться от этой стороны нашей жизни мы не можем, но надо стремиться к ответственному и рациональному подходу, формировать некие общепринятые нормы поведения — своеобразную цифровую гигиену — в информационном пространстве, что снизит нагрузку на сети и уменьшит долю негативного воздействия человека на природу», — заключил собеседник «Газеты.Ru».