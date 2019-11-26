Удалить навсегда: в WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют функцию исчезающих сообщений, сообщает портал WABetaInfo. Она доступна в бета-версии очередного обновления сервиса.

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Сообщается, что удаление сообщений с течением времени будет доступно во вкладке «Информация о контакте» или «Настройки группы». В последнем случае настраивать самоуничтожение публикаций смогут только администраторы чата.

Выбрать произвольное время удаления сообщения не получится, так как периоды строго ограничены разработчиками. Так, сохранить публикацию можно на час, сутки, неделю, месяц или год, по истечении которых она автоматически исчезнет.

Пока точно не известно, когда именно функция станет доступна всем пользователям.

Самоуничтожение сообщений доступно, например, пользователям мессенджера Telegram — этим правом наделены юзеры секретных чатов. Кроме того, автоматическое удаление можно настроить и в почте Gmail. Эта же функция лежит в основе некоторых приложений, поддерживающих формат «сториз», в том числе Snapchat и Instagram. Не исключено, что в будущем исчезающие публикации появятся и на других популярных онлайн-платформах.

В последние годы наблюдается тренд по сокрытию следов пользователей в мессенджерах. Связано это с вступлением в силу в РФ пакета Яровой и передачей ключей дешифрования сообщений в популярных мессенджерах, подтвердил «Газете.Ru» Алексей Буянов, генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment.

«Введение функции автоматического удаления сообщений через определенный период времени — это некая монета с двумя сторонами:

с одной, больше никто не сможет прочитать конфиденциальную переписку, с другой, исчезнет понятие доказательства по переписке — вы не сможете даже в судебном порядке установить подлинность отправленных вами или вам сообщений.

Возможность удаления сообщений защитит вашу деловую или личную переписку от передачи третьим лицам, но и может спровоцировать определенный интерес у мошенников для махинаций в мессенджерах», — заявил Буянов.

Это действительно довольно популярная функция в мессенджерах, и причины ее популярности вполне объективные, считает учредитель и ведущий эксперт консалтинговой компании по защите персональных данных «Б-152» Максим Лагутин.

«Дело в том, что самоудаляемость сообщений позволяет обмениваться сторонам критически важной информацией. Так, это могут быть сканы паспортов, фотографии, логины, пароли и т.д. Это способ защиты своих данных от злоумышленников, так как в случае взлома учетной записи нельзя будет из переписки понять, какими данными обменивались стороны. Конечно, эта функция может использоваться и при совершении преступлений, но не стоит делать акцент именно на этом, так как главная цель подобной опции — защита интересов обычных пользователей», — считает эксперт.

«Автоматическое удаление сообщений — это тренд на «приватность по умолчанию», — поясняет консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Глеб Карманов.

По его словам, функция автоудаления снижает вероятность компрометации, но в тоже время не является панацеей.

«Несмотря на то что любое сообщение можно отозвать, существует возможность сохранения резервных копий всех чатов, что позволяет при необходимости восстановить любую переписку. Помимо этого, как правило, у любого мессенджера есть функция уведомлений о входящих сообщениях, включающих само сообщение. Эта информация сохраняется в системных логах смартфона. Они хранятся всего несколько часов и, более того, стираются после перезагрузки. Однако существуют отдельные приложения, которые сохраняют именно эти логи, что позволяет сохранить первые 100 символов сообщения. Таким образом, существует возможность установить факт обмена сообщениями и получить часть информации», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

На прошлой неделе глава Telegram Павел Дуров резко раскритиковал WhatsApp из-за проблем с обеспечением приватности пользователей.

«В мае я предупреждал, что бэкдоры в WhatsApp будут появляться снова и снова, и одна серьезная проблема с безопасностью будет следовать за другой, как это было и раньше. На этой неделе в WhatsApp был найден новый бэкдор. Как и бэкдоры в WhatsApp до него, он сделал все данные на вашем телефоне уязвимыми перед хакерами и спецслужбами. Все, что нужно было сделать хакеру, это отправить вам видео — и все ваши данные попадали в руки злоумышленника», — сообщил Дуров.

По словам создателя Telegram, WhatsApp не только не может защитить переписку своих пользователей, но и ведет себя как троянский конь, который постоянно следит за владельцем устройства. Как считает Дуров, все дело в том, что Facebook, купивший WhatsApp в 2014 году за $19 млрд, участвовал в программах слежки задолго до приобретения мессенджера.