Открытия не было: Трамп солгал о фабрике Apple

Компания Apple объявила о том, что производство нового компьютера Mac Pro будет осуществляться на заводе в техасском Остине. Ожидается, что первые поставки устройства начнутся уже в декабре текущего года.

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В честь этого события фабрику посетил президент США Дональд Трамп, у которого за время его президентства выстроились доверительные отношения с главой Apple Тимом Куком.

Сам Трамп не раз публично заявлял о дружбе с генеральным директором бренда, но есть одно разногласие, которое они никак не могут разрешить — практически все производство Apple расположено в Китае, что устраивает компанию, но очень не нравится американскому лидеру. Трамп давно пытается повлиять на Кука, обещая ему налоговые льготы, но даже они вряд ли окупят высокую стоимость переноса всего производства в другую страну.

Теперь же по меньшей мере один продукт Apple будет полностью произведен и собран на территории Штатов. Президент не преминул использовать этот факт в свою пользу.

«Сегодня мы наблюдаем открытие очень мощного и очень важного завода. Каждый, кто следит за моей кампанией, знает, что я всегда говорил об Apple, что я хотел, чтобы Apple строила заводы на территории Соединенных Штатов. И это случилось», — заявил глава США во время посещения завода.

Позже он опубликовал в своем Twitter-аккаунте сообщение с похожим посылом.

Today I opened a major Apple Manufacturing plant in Texas that will bring high paying jobs back to America. Today Nancy Pelosi closed Congress because she doesn't care about American Workers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2019

«Сегодня я открыл большой завод Apple в Техасе, который вернет много высокооплачиваемых рабочих мест обратно в Америку. Сегодня Нэнси Пелоси закрыла конгресс, потому что ей нет дела до американских рабочих!» — поделился Трамп со своими подписчиками.

Однако западная пресса заметила, что Дональд Трамп трактует факты так, как ему выгодно.

Дело в том, что Трамп не мог «открыть» завод Apple — эта фабрика функционирует с 2013 года.

Более того, формально она даже не принадлежит «яблоку» — ей владеет подрядчик Flex Ltd (ранее известный как Flextronics).

Apple, в свою очередь, действительно строит кое-что в Остине, но речь идет о новом кампусе компании, который будет располагаться в нескольких километрах от фабрики. Этот кампус будет выполнять схожие функции со штаб-квартирой в Купертино, то есть в основном заниматься инженерными работами.

Более того, эта фабрика не только функционирует уже шесть лет — она производит Mac Pro, правда, уже устаревшего образца, с момента своего открытия.

Таким образом, все произошло задолго до того, как Трамп занял пост президента, а значит, его слова об «открытии очень важного завода» являются ложью.

При этом сама Apple в своем заявлении не говорит об «открытии» фабрики или о том, что ранее никогда не производила Mac Pro в США.

«Создание Mac Pro, самого мощного устройства Apple в истории, в Остине — это объект нашей гордости, а также свидетельство непреходящей американской искусности. Строительство нашего нового кампуса в Остине укрепит связи Apple с городом и местными талантливыми работниками из самых разных сфер», — заявил представитель компании.

Сообщается, что техасский офис обойдется Apple в миллиард долларов. Он будет укомплектован 5 тыс. сотрудников с перспективой дальнейшего расширения до 15 тыс. человек.

Новая версия компьютера Mac Pro была представлена на конференции разработчиков WWDC 2019 в июне текущего года.

Однако после презентации пользователей социальных сетей заинтересовали не его характеристики, а внешний вид и начальная стоимость устройства.

Дело в том, что компьютер Apple с отверстиями сбоку напомнил юзерам терку для овощей, что привело к созданию многочисленных смешных картинок.

Что же касается цены Mac Pro, несмотря на то что это компьютер для профессионалов, обладающий мощностью, которая не требуется широкому кругу пользователей, его стоимость высока даже по меркам Apple — около $6 тыс. Более того, в максимальной комплектации стоимость компьютера может достичь $45 тыс. (почти 3 млн руб. по текущему курсу). Пользователей также возмутила стойка для дисплея, которая не входит в комплект и продается отдельно по цене $999.