Отмена пятницы: Google больше не доверяет сотрудникам

Google решил отказаться от еженедельных пятничных собраний, также известных как TGIF [англ. «Thank God It's Friday» — «Слава богу, пятница»]. Об этом говорится в электронном письме от лица генерального директора компании Сундара Пичаи, копия которого есть в распоряжении портала The Verge.

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Как пишет Пичаи, новая версия собрания, на которой сотрудники могут встретиться с руководством и задавать свои вопросы, будет проводиться раз в месяц вместо каждой недели.

Кроме того, теперь темой встречи будет исключительно «продакт- и бизнес-стратегия Google» — очевидно, что другие вопросы рассматриваться не будут.

В письме глава Google указывает на то, что «гуглеры» посещают TGIF по разным причинам — кто-то хочет поговорить о бизнесе, а других интересуют «ответы на иные вопросы».

«TGIF традиционно представляло пространство, в котором можно было собраться всем вместе, поделиться успехами и задать свои вопросы, но в текущей форме оно не работает», — заявил Сундар Пичаи.

Традиция TGIF зародилась еще в 1999 году основателями Google Ларри Пейджем и Сергеем Брином.

В рамках этого собрания в полуформальной обстановке сотрудники компании могли выразить свое беспокойство или обсудить волнующую их проблему с высшим руководством.

Однако, создается ощущение, что поводов для беспокойства и волнений стало столько, что руководство Google решило отменить еженедельные встречи и сменить их фокус исключительно на деловые вопросы, чтобы застраховать себя от вероятного бунта.

Кстати, Пейдж и Брин перестали регулярно посещать TGIF в 2019 году — после сообщений о многочисленных случаях сексуальных домогательств в компании при участии топ-менеджеров.

Но не только харассмент на рабочем месте тревожит «гуглеров» — в этом году сотрудники компании также сообщали о том, что их жалобы в отдел кадров остаются без ответа, а всех инакомыслящих либо понижают в должности, либо увольняют. Многие также протестуют против контрактов с американским правительством, так как некоторые из них нарушают принятые этические нормы Google. В последние месяцы участились случаи, когда «гуглеры» на условиях анонимности обращались в СМИ, сливая конфиденциальную переписку и информацию с внутренних собраний, чтобы рассказать о проблемах в компании.

Не исключено, что отмена TGIF связана с в том числе с желанием руководства избежать этих утечек.

Отказ от пятничных встреч является не единственным индикатором того, что топ-менеджемент Google пытается заглушить голоса своих сотрудников. В августе 2019 года в Google появился новый свод правил, который определяет, что можно, а что нельзя обсуждать на внутренних форумах компании, а также в электронной переписке. Эти изменения разительным образом отличаются от традиционной культуры открытости в Google — компания всегда поощряла своих сотрудников дискутировать друг с другом и со своими менеджерами, пока это не стало слишком опасно для руководства.

В октябре в прессе появилось слитое видео, на котором Сундар Пичаи во всеуслышание заявляет, что у Google «серьезные проблемы с доверием сотрудников». Однако, вместо того, чтобы вновь завоевать его, предоставив всем желающим право голоса, Google пытается отобрать его у всех.

Одним из самых громких случаев, когда руководство Google предпочло рубить с плеча, нежели уладить проблему мирным путем, стали репрессии в отношении Мередит Уитакер и Клэр Стейплтон, которые являются организаторами всемирной забастовки «гуглеров» против сексуальных домогательств.

Сначала топ-менеджмент компании поддержал право сотрудников устроить акцию протеста в офисах Google по всему миру, а потом Уитакер и Стейплтон рассказали о том, что их вынудили уволиться за то, что они проявили инициативу.

В сентябре в интернете появились личные письма 45 сотрудников Google, которые честно рассказали о том, как непросто работать в «корпорации добра», а также пожаловались, что в компании замалчиваются сексуальные домогательства и проявления расизма. Тогда руководство никак не отреагировало на эти заявления.