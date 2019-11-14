«Этого нам не хватает»: как меняется отношение к дизлайкам

Российская социальная сеть «ВКонтакте» объявила о появлении дизлайков под комментариями. Об этом представители сервиса заявили во время мероприятия VK Content Day.

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Подробности новой функции будут объявлены позже. Однако, известно, что дизлайки будут демонстрироваться наряду с лайками.

«Подписчики смогут выразить свое несогласие с мнением комментатора, но не вступать при этом в дискуссию — просто поставить дизлайк», — говорится в официальном релизе от «ВКонтакте», поступившем в «Газету.Ru». Ожидается, что эта функция будет реализована в начале следующего года.

«Сейчас мы считаем логичным такой этап развития комментариев — мы видим, что этого не хватает именно нашей аудитории, продукт решит именно нашу проблему.

Мы будем и дальше изучать, что нужно нашим пользователям. Важно отметить, что лайки и дизлайки к комментариям существуют отдельно от постов, где мы продолжаем экспериментировать со скрытием счетчиков», — рассказала «Газете.Ru» Мария Жавадова, руководитель Команды роста «ВКонтакте».

Она пояснила, что социальная сеть искала решение, чтобы понять какие комментарии, собравшие бурную реакцию пользователей, не стоит выводить в топ.

«Сейчас у нас только позитивные сигналы от пользователя: и лайк, и ответ на комментарий мы воспринимаем как показатель, что ответ интересный. Однако в комментариях, пользователи могут и показывать недовольство. Мы хотели решить эту задачу алгоритмами, но быстро поняли, что порог приемлемости у всех сообществ разный. В какие-то паблики люди приходят ради эмоциональной дискуссии. А в другие — за общением с единомышленниками, и администраторам приходится оперативно исключать комментарии, которые идут против мнения комьюнити.

Тут и стало ясно, что никто, кроме самих пользователей, не сможет нам сказать, что приемлемо в их сообществе», — заключила собеседница издания.

Как известно, функция дизлайков — не самая распространенная среди социальных сетей. До «ВКонтакте» она была замечена только на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, — все зрители, кому не понравился увиденный ролик, имеют возможность поставить ему «палец вниз». Известно несколько громких случаев, когда количество дизлайков, существенно превышающее количество лайков, приводило к удалению противоречивого видео.

При этом в начале этого года появились слухи о том, что YouTube намеревается отказаться от кнопки дизлайка — об этом сообщил директор по проектам компании Том Люнг. По его словам, наличие дизлайка приводит к тому, что на ролик того или иного автора нападают так называемые «дизлайк-отряды», которые автоматически ставят «пальцы вниз», даже не смотря ролик, из протеста и неуважения к личности его создателя.

Однако, сам Люнг считает полный отказ от дизлайка недемократическим решением, поэтому его команда будет искать пути менее радикального решения проблемы. На текущий момент и лайки, и дизлайки на YouTube сохраняются.

Платформа для микроблогинга Twitter также использует лайки для оценки понравившихся публикаций. Кроме того, пользователь может ретвитнуть запись к себе на страницу, создав ее копию, и добавить ее в свои закладки.

В двух других популярных зарубежных социальных сетях — Facebook и Instagram — наоборот началась тенденция по полному отказу от любых счетчиков. В то время как Facebook тестирует скрытые лайки только среди австралийских пользователей, отключение «сердечек» в Instagram в США стартует уже на днях.

По словам главы подразделения Instagtram Адама Моссери, отказ от лайков снимет напряжение с платформы и уберет из сервиса соревновательный фактор.

Таким образом, пользователи смогут выкладывать контент и общаться друг с другом, не пытаясь быть лучше или популярнее своих друзей.

Однако, не все готовы отказаться от привычного сбора лайков, поэтому Instagram готовил своих пользователей постепенно. Первым шагом по снижению зависимости пользователей от лайков стал формат «сториз», или «историй». Как отметил, Моссери, эта функция была специально создана для того, чтобы создать «пространство, где люди могли бы более свободно заниматься самовыражением». Как известно, в «сториз» нельзя ставить лайки, а сама публикация бесследно исчезнет спустя сутки.

Отказ от лайков можно назвать своеобразным трендом, особенно на фоне многочисленных исследований от мировых психологов, утверждающих, что социальные сети губительным образом отражаются на психологическом состоянии пользователей, которые становятся зависимыми от общественного одобрения и чувствуют себя неудачниками, если его не получают.

Впрочем, существует отдельная категория пользователей Instagram для которых потеря лайков означает потерю дохода — это так называемые инфлюэнсеры, или лидеры мнений, имеющие большую аудиторию подписчиков.

Зачастую они используют свои аккаунты для рекламы, поэтому для некоторых из них Instagram является не только средством самовыражения, но и источником заработка.

Многие из них выступили против отключения счетчика лайков, так как без них они не могут оценивать, какой контент нравится их аудитории, и куда им двигаться дальше. Более того, для некоторых лайки являются мотивацией для публикации новых фотографий и видео — они сравнивают «сердечки» с аплодисментами после спектакля.

Кстати, ранее эксперимент со скрытием лайков проводила и «ВКонтакте» — этим летом это заметили несколько пользователей социальной сети, попавших в тестовую группу.

«Отношение к лайкам за годы изменилось. Раньше они были про коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента. В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей. Мы будем следить за метриками и фидбеком и делать выводы по результатам. Пока в тестировании участвует небольшая аудитория», — заявил в августе 2019 года директор по росту и исследованиям «ВКонтакте» Андрей Законов. Отмечается, что эксперимент проводился лишь в отношении публикаций, но не комментариев.