Набирали 911 каждый день: Маск скрывает аварии в Tesla

Гигафабрика Tesla в Неваде, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, скрывает несчастные случаи на производстве от органов власти — об этом свидетельствует отчет USA Today. Сообщается, что сотрудникам завода приходится сталкиваться с плохими условиями труда, которые часто приводят к опасным инцидентам.

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По данным службы спасения 911 и Управления по охране труда США, которые приводит издание, травмы на невадской гигафабрике являются обычным делом — «по меньшей мере три в месяц».

Однако, как подчеркивает USA Today, компания скрывает некоторые несчастные случаи, чтобы не привлекать к себе повышенное внимание.

Так, в 2017 году сотрудник завода 22-летний Лейн Диллон лишился указательного пальца. Он получил временную работу на гигафабрике в качестве установщика батарейных стеллажей. Работать на Tesla было престижно — открытие фабрики в Неваде тогда сильно взбудоражило весь штат.

Однако люди из команды Диллона постоянно получали травмы, которые по счастливой случайности оказывались не очень серьезными. В роковой день он вместе с тремя коллегами переносил стеллаж на другое место. Его руки оказались в самом низу конструкции, когда остальные уже бросили ее, а он все еще пытался высвободить пальцы, застрявшие под стеллажом.

«Когда я получил удар по пальцам и вытащил их наружу, то сразу понял — ясно, что-то отвалилось», — рассказал Диллон.

Он был в перчатках, поэтому не сразу понял, что ему оторвало указательный палец.

По законам штата Невада, все несчастные случаи на производстве, в ходе которых сотрудник лишается части тела, должны быть запротоколированы и переданы в Управление по охране труда. Но руководство гигафабрики решило скрыть этот инцидент.

По словам сотрудников, в прошлом году из Гигафабрики на пульт 911 поступало свыше одного звонка ежедневно. При этом многих из заявленных несчастных случаев можно было бы избежать — например удара током, травмы головы из-за незакрепленной конструкции и падения людей в дыры в полу.

При этом служба спасения заявляет, что отвечать на вызовы с невадской гигафабрики было не очень удобно из-за ее размеров и, как следствие, проблем с коммуникацией между отдельными корпусами. Кроме того, руководство завода не имеет должной квалификации и не понимает, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Так, например, в 2017 году случилась утечка химикатов, и на завод были вызваны пожарные. По прибытии они столкнулись с «сопротивлением» со стороны менеджеров Tesla, которые не знали название опасного вещества, а также не могли посчитать, сколько именно человек работает в зараженных отсеках.

Один из бывших сотрудников гигафабрики Чед Дейне сообщил о том, что эвакуации, которые были обычным делом на объекте, всегда проходили очень беспорядочно, поскольку на заводе не существует людей, которые отвечают за них.

По словам Дейне, однажды он как руководитель одной из команд вернулся в зараженную химикатами зону, так как недосчитался двоих сотрудников.

«Я зашел внутрь… А они там работают! В зоне поражения. Эти парни [менеджеры] говорят «эвакуируйтесь» и сбегают. И нет ни одного человека, который обязан проследить за тем, чтобы все покинули здание», — заявил Дейне.

Известно, что ранее Tesla уже скрывала несчастные случаи на производстве на фабрике в калифорнийской Фремонте и, скорее всего, продолжит вести такую политику. Дело в том, что штрафы от Управления по охране труда США являются довольно скромными, особенно относительно доходов генерального директора Tesla Илона Маска. Как следует из отчета USA Today, с 2017 года компания выплатила регулятору всего $26,9 тыс., что явно дешевле, чем разобраться со всеми проблемами с безопасностью.

Как сообщили в Tesla, несколько единичных несчастных случаев не отражают общую культуру безопасности бренда.

«Количество сотрудников Tesla, наших поставщиков и подрядчиков равняется 10 тыс. человек — это население небольшого города. Сообщения о личных и производственных инцидентах на рабочем месте на протяжении четырех лет как о чем-то из ряда вон выходящем не соответствуют истине и вводят в заблуждение», — заявил официальный представитель компании.