«Проект Соловей»: зачем Google собирает медицинские карты

Компания Google продолжает заниматься сбором информации о жителях Земли, пытаясь охватить все новые и новые сферы жизни. Как сообщает Wall Street Journal, IT-гигант тайно собирает данные о здоровье миллионов американцев, которые даже не подозревают, что их медицинские анализы и результаты обследования хранятся на серверах Google.

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Сбор проходит под эгидой секретного проекта Google и медицинской компании Ascension, который получил название «Проект Соловей». Ascension, которая называется WSJ «второй по величине» компанией в США в сфере здравоохранения, совместно с IT-корпорацией имеет доступ к «лабораторным исследованиям, диагнозам и данным о госпитализации», а также медицинской карте пациента вкупе с его именем и датой рождения.

Другими словами, собранные данные не являются анонимизированными, а связаны с конкретными людьми.

При этом Google даже не нарушает закон — как следует из информации на сайте Министерства здравоохранения и социальных служб США, больницам и медицинским организациям разрешается передавать данные о пациентах деловым партнерам без их ведома при условии, что эта информация используется для того, чтобы партнер мог эффективно исполнять свои функции в сфере здравоохранения. Кроме того, он должен взять на себя обязательство по защите этих данных.

Сообщается, что по меньшей мере 150 сотрудников Google имеют доступ к секретной медицинской информации. Она нужна для собственных технологических разработок компании в сфере здравоохранения, которые потенциально смогут оценивать назначенное пациенту лечение и корректировать его в зависимости от ситуации.

Google уже выпустил отдельную публикацию в своем блоге, посвященную «Проекту Соловей», в котором утверждает, что сбор данных о пациентах больниц является «обычной практикой» и кроме Ascension корпорация сотрудничает с парой десятков других медицинских организаций. При этом в компании еще раз подчеркивают, что персональная информация находится в сохранности и не передается третьим лицам.

Однако оснований верить Google на слово не так уж много.

Как стало известно на прошлой неделе, компания действительно решила вплотную заняться сферой здравоохранения и купила производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд.

Сделка нужна Google для того, чтобы вернуться на рынок носимых устройств. Тем не менее, многочисленные владельцы браслетов Fitbit, количество которых во всем мире составляет около 28 млн человек, уверены, что компания просто хочет получить их персональные данные, чтобы впоследствии использовать их.

«Доверие потребителей имеет первостепенное значение для Fitbit. Строгие принципы конфиденциальности и безопасности были частью ДНК Fitbit с самого первого дня работы, и это не изменить», — заявили в пресс-службе Fitbit, однако недовольных это не убедило. В социальных сетях запустился своеобразный флешмоб, в рамках которого пользователи сообщают, что отказываются от использования фитнес-браслетов из-за опасений, что информация об их здоровье в конце концов окажется в руках Google.

«Это кажется невозможным, но Google собирается вывести свою непотребную программу слежки на новый уровень. Он покупает Fitbit, чтобы следить за нашим сном, тренировками, упражнениями, сердечным ритмом и т.д. Fitbit не использует эту информацию для манипуляции нами, а Google будет», — заявил пользователь Twitter @DrREpstein, дополнив свою публикацию хэштегом #Бойтесь (англ. #BeAfraid).

Впрочем, не только Google имеет репутацию беспринципного сборщика персональных данных в глазах пользователей.

В конце сентября текущего года социальная сеть Facebook объявила о том, что купит стартап, занимающийся разработкой нейроинтерфейса, то есть технологией, позволяющей соединить человеческий мозг и компьютер. Читающий мысли браслет был воспринят общественностью как очередной инструмент Facebook, призванный собрать как можно больше информации о своих юзерах.

«Вы кем себя возомнили? Вам не хватает тех данных, которые вы уже у нас собрали? Черт возьми, это отвратительно», — написала пользователь Twitter Эрин Биба. В пресс-службе Facebook не стали комментировать ситуацию.