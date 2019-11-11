«Проблемы с форм-фактором»: Sony может отказаться от смартфонов

Антирекордные показатели

Японский производитель техники Sony стремительно теряет доходы от продажи смартфонов, а потому в будущем может и вовсе отказаться от выпуска мобильных гаджетов, считает портал Gizchina. Если верить последней статистике компании, Sony уже не удается продавать по миллиону телефонов за квартал, как в прошлом году — в первом квартале 2019 года количество проданных смартфонов составило лишь 900 тыс., а во втором и того меньше — только 600 тыс.

Последняя цифра — это самый низкий показатель продаж смартфонов Sony за последние 10 лет.

За 2017 год Sony продала 13,5 млн смартфонов, в 2018 году — 6,5 млн, а по прогнозам на 2019 год количество реализованных телефонов составит 2,5 млн. Если такая тенденция сохранится, то мобильный бизнес Sony станет настолько нерентабельным, что от него будет проще полностью отказаться. Известно, что ранее Sony заявила об уходе с индийского рынка смартфонов, который традиционно считается одним из самых крупных.

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При этом ранее в этом месяце портал TechRadar сообщил о том, что

Sony закрывает собственные сервисы, которые были созданы исключительно для устройств линейки Xperia.

Речь идет о приложении Sony Email, которое больше не появится на гаджетах Xperia, начиная со смартфона Sony Xperia 5. Оно также пропадет из магазина приложений Play Market.

Исчезнет и рассылка, рассказывающая об обновлениях операционной системы, которая отправлялась на электронную почту владельцам устройств Xperia. Изменения вступят в силу с 16 декабря текущего года — теперь информация об апдейтах для ОС будет приходит напрямую на смартфон.

Также Sony откажется от поддержки облачного сервиса для резервного копирования Backups от компании Amazon, который ранее использовался для приложения Album. Он перестанет работать, начиная с 31 марта 2020 года.

Не снискали популярности

TechRadar отмечает, что причин тому, что Sony теряет свои былые позиции среди производителей смартфонов, как минимум, несколько — это и отсутствие инноваций, и политика ценообразования, и отказ от развивающихся рынков. Впрочем, проблемы в этой сфере подстерегают не только Sony — как следует из отчета аналитической компании Canalys за третий квартал 2019 года, рынок смартфонов поделен между пятью лидерами — Samsung (22,4%), Huawei (19%), Apple (12,3%), Xiaomi (9,2%) и Oppo (9,1%). На долю всех остальных мобильных вендоров приходится 28% от всех проданных устройств. При этом в третьем квартале реализация смартфонов в категории «другие производители» снизилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидеры же, за исключением Apple, показали стабильный рост продаж.

Японская технологическая компания Sony может прекратить производство смартфонов в связи с негативной тенденцией в продажах, так как Sony не выдерживает растущую конкуренцию с Apple и Samsung на рынке смартфонов, подтвердил «Газете.Ru» директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Более того, из-за проблем в форм-факторе (вытянутая форма) телефоны являются своеобразными и не завоевывают популярности среди широкого круга людей, считает эксперт.

«Бизнес Sony является хорошо диверсифицированным, и сегмент Mobile Communications занимает незначительную его часть, поэтому дальнейшее сокращение продаж смартфонов не сможет критическим образом повлиять на бизнес корпорации. Доля выручки, приходящаяся на подразделение Mobile Communications, снизилась с 5,9% до 4,4%. Инвесторы давно сфокусированы на положительной динамике в других сегментах, например, в сегменте производства светочувствительных матриц и сенсоров», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

В октябре стало известно о том, что Sony выпустит новую игровую консоль PlayStation 5 в декабре следующего года. По неофициальным данным, ее стоимость составит €499. Не исключено, что именно консольный бизнес Sony компенсирует неудачи в мобильном секторе — известно, что в июле текущего года общие мировые продажи предыдущей модели PlayStation 4 достигли 100 млн устройств со старта выпуска.