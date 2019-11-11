«Можно ли доверять женщинам»: Apple Card обвинили в сексизме

Сексистский скандал с участием Apple обсуждают в зарубежной прессе — как сообщает «Би-би-си», американский финансовый регулятор проведет проверку из-за жалоб на то, что банковская карта Apple Card предоставляет разные кредитные лимиты для женщин и мужчин.

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Проверка будет вестись в отношении банка Goldman Sachs, который выпускает Apple Card.

Причиной для скандала послужили несколько твитов от рассерженных пользователей, которые заподозрили алгоритмы Apple в сексизме.

Одним из первых несоответствие заметил программист Дэвид Хайнемайер Хэнссон — по его словам, его кредитный лимит превышает лимит его супруги в 20 раз.

I'm surprised that they even let her apply for a card without the signed approval of her spouse? I mean, can you really trust women with a credit card these days??! — DHH (@dhh) November 7, 2019

«Я удивлен, что они вообще разрешили ей подать документы на выпуск карты без письменного разрешения супруга. Как вообще в наше время можно доверить женщине кредитку?!» — иронизирует Хэнссон в своем Twitter-аккаунте. Он заявил, что обращался в поддержку Apple Card, но ему ответили, что всему виной алгоритмы, которые устанавливает администрация сервиса. При этом после многочисленных жалоб программиста лимит его супруги был все-таки увеличен.

Заместитель руководителя финансового регулятора штата Нью-Йорк Гарет Роудс ответил на твит Хэнссона, в котором поблагодарил его за неравнодушие и пообещал провести проверку этого инцидента.

Вскоре после этого в аккаунте службы поддержки Goldman Sachs появилось сообщение, подписанное официальным представителем банка Эндрю Уильямсом, который утверждает, что кредитный лимит устанавливается по уровню зарплаты и кредитоспособности владельца карты и совершенно точно не зависит от гендера.

Однако, другие пользователи соцсетей тут же выступили с опровержением этого правила. Пользователь @whoiscarmine заявил о том, что его жена зарабатывает гораздо больше него, но при этом ее лимит в три раза ниже.

«Мы шутили, что в Apple просто работают сексисты. Похоже, это не шутка», — заключил пользователь.

Другой юзер с ником @shareproud утверждает, что его жена-доктор получила кредитный лимит в $4,8 тыс., а он сам не работает уже пять лет, но имеет лимит в $20 тыс.

К беседе неожиданно присоединился сооснователь Apple Стив Возняк, который тоже оказался пользователем Apple Card.

The same thing happened to us. I got 10x the credit limit. We have no separate bank or credit card accounts or any separate assets. Hard to get to a human for a correction though. It's big tech in 2019. — Steve Wozniak (@stevewoz) November 10, 2019

«У нас случилось то же самое. Мой кредитный лимит выше в 10 раз [чем у жены]. У нас нет раздельных банковских карт или раздельного имущества. Однако, найти настоящего человека, чтобы это исправить, очень тяжело. В 2019 году — время больших технологий», — заявил Возняк, намекая на то, что в современной жизни все слишком сильно зависит от заданных алгоритмов, а не человеческого решения.

Кредитная карта и одноименный платежный сервис Apple Card был впервые представлен на мартовской презентации Apple в 2019 году. Этот сервис позволяет расплачиваться без использования «пластика», при этом позволяя возвращать кэшбек в размере скромных 2%.

При этом руководство компании отметило, что Apple не будет в курсе того, сколько вы тратите денег и что именно покупаете, поэтому эти данные не попадут к третьим лицам.

В августе текущего года, в преддверии выхода Apple Card, Goldman Sachs Group опубликовала пользовательское соглашение, в котором указаны требования к будущим владельцам. Некоторые из этих требований вызвали у зарубежных СМИ вопросы.

Прежде всего, держателю виртуальной карты запрещается проводить процедуру взлома прошивки своего iPhone, более известную как джейлбрейк — это операция по получению доступа к файловой системе устройства Apple. Джейлбрейк полностью легален, но официально не одобряется Apple.

В пользовательском соглашении Apple Card указано, что использование взломанного айфона вместе с Apple Card является нарушением, которое может привести к блокировке или полном отключении аккаунта.

Другое правило, которое нельзя назвать типичным, запрещает владельцу Apple Card покупать эквиваленты денежных средств, включающие в себя криптовалюты, фишки для игры в онлайн-казино, ставки на ипподром, а также лотерейные билеты.