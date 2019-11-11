Экономически невыгодно: YouTube удалит аккаунты без прибыли

С 10 декабря вступают в силу обновленные условия использования видеохостинга YouTube. Как следует из документа, регламентирующего отношения между сервисом и его авторами, администрация получит право блокировать аккаунт пользователя, если посчитает его экономически невыгодным.

«YouTube может заблокировать доступ, или доступ посредством вашего Google-аккаунта ко всему сервису или его частям, если сочтет, что предоставление вам доступа к сервису более не имеет коммерческого смысла», — следует из новых правил пользования видеохостингом.

При этом пресс-служба компании Google, владеющей YouTube, не дает комментариев зарубежной прессе. «Газета.Ru» также направила запрос во внешнюю пресс-службу Google, но там от комментариев отказались..

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Пользователи YouTube, имеющие свои каналы, попытались самостоятельно интерпретировать новый пункт, отсутствующий в предыдущей редакции условий использования. Пока получается неутешительная картина — если YouTube не может зарабатывать на вас достаточно денег, то он имеет право вас заблокировать.

Известно, что YouTube начал рассылать письма с обновленными правилами на прошлой неделе, но пояснений новому пункту в них нет.

Скорее всего, эти правила коснутся лишь тех, кто ведет свой канал и подключен к программе монетизации сервиса, однако из самой формулировки это непонятно.

Кроме того, неясно, кто именно будет определять коммерческий потенциал аккаунта, и существуют ли ключевые показатели эффективности канала.

Вся эта неопределенность очень пугает авторов YouTube, особенно тех, кто зависит от доходов со своего канала. В социальных сетях уже звучат призывы создать некий профсоюз «ютуберов», чтобы совместными усилиями защищать свои права.

online content creators need to unionize or this will continue to happen https://t.co/IfrJIsJ6qa — Liz Ryerson (@ellaguro) November 10, 2019

Это уже не первый раз, когда YouTube вставляет палки в колеса небольшим каналам, отдавая предпочтение только популярным аккаунтам. В начале 2018 года видеохостинг изменил правила монетизации контента — изначально для подключения к программе было необходимо определенное количество просмотров, но теперь учитываются накопленная длительность просмотров видео и подписчики.

Если ранее для участия в программе монетизации требовались лишь 10 тыс. просмотров, то теперь необходимо набрать 4 тыс. часов просмотра за год и не менее 1000 фолловеров.

Новые правила негативным образом отразились на большом количестве каналов, которые не смогли соответствовать требованиям компании. При этом в YouTube не стесняются говорить о том, что их не интересуют те авторы, чей контент не может похвастаться отличными показателям.

«Конечно, эти изменения затронут значительное количество каналов. Однако 99% из них — это каналы, доход которых за прошлый год составил менее $100. При этом 90% из них за последний месяц заработали менее $2,5», — говорится в официальном блоге Google.

Стоит отметить, что изменения в политике пользования YouTube уже однажды привели к трагедии — в апреле 2018 года, спустя три месяца после публикации новых правил монетизации, одна из пользователей сервиса приехала в офис компании в Сан-Бруно, расстреляла троих сотрудников и после покончила с собой.

По счастливой случайности, всем пострадавшим в ходе стрельбы удалось выжить.

Как позже удалось выяснить СМИ, накануне инцидента 39-летняя Назим Агдам сильно критиковала YouTube, потому что ей казалось, что платформа дискриминирует ее канал, понижая его в поисковой выдаче.

«YouTube меня дискриминирует, и я такая не одна. Мои старые ролики, которые набирали так много просмотров, больше никто не смотрит. Это все потому, что мой канал фильтруют», — жаловалась женщина в своих социальных сетях.

Кроме того, она заявила о прогрессирующем неравенстве в YouTube — якобы видеохостинг сам решает, какой канал продвигать.

Отец погибшей подтвердил, что Агдам была «недовольна» новой политикой YouTube. Ее брат Шахран также заявил о том, что часто слышал от сестры, как «YouTube разрушил ее жизнь».