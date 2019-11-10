«Это гидра»: Европа готовится к войне с Кремниевой долиной

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер выступила против расчленения компаний Кремниевой долины, сообщает Business Insider. Об этом она заявила в рамках конференции Web Summit, проходящей в Лиссабоне.

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Призывы «разрушить» мировые технологические корпорации, лишив их абсолютной власти, все чаще звучат в США среди политиков-демократов. Одной из самых известных поборников этой стратегии является кандидат в президенты Элизабет Уоррен, которая утверждает, что Google, Amazon, Facebook и Apple буквально уничтожили честную конкуренцию.

В марте текущего года Уоррен заявила о том, что в случае избрания ее администрация займется преобразованием технологического сектора экономики США, что будет включать в себя «разрушение» Amazon, Facebook и Google.

«Чтобы восстановить баланс сил в нашей демократии, способствовать конкуренции и быть уверенными в том, что технологические инновации следующего поколения будут не менее яркими, чем в прошлом, необходимо разрушить наши крупнейшие технологические компании», — сообщила кандидат в президенты.

Однако, по словам Вестагер, для того, чтобы взаимодействовать с крупными IT-компаниями, необходимо придумать новую тактику.

Еврокомиссар отметила, что, для того, чтобы разрушение компаний появилось на повестке дня, необходима серьезная угроза или нарушение закона с ее стороны, чего пока не наблюдается.

Она добавила, что не исключает такую ситуацию в будущем, но пока она не поддерживает расчленение Долины: «Наши с ней проблемы пока не настолько большие, чтобы разрушение было единственным решением».

Маргрет Вестагер добавила, что регулирование крупных технологических компаний с помощью тех инструментов, которые доступны большинству регуляторов — штрафов и надзора, — лишь «частично решает проблему».

Вестагер также провела аналогию с мифическим существом — гидрой, с которой сражался Геракл.

«Когда ты отрубаешь одну голову, вырастает еще одна, или две, или семь. Поэтому существует опасность, что ты не только не решишь проблему, но и приумножишь ее», — заявила политик.

В качестве альтернативы еврокомиссар предложила наделить крупные IT-компании, которые достигли определенного размера и влияния в своей сфере деятельности, дополнительными обязанностями.

Кроме того, она высказала мнение, что призывы к регулированию крупных технологических компаний, известным своими недобросовестными практиками, например, незаконным сбором данным, должны исходить в том числе от простых пользователей.

«Нам нужно найти правильный демократический подход к регулированию IT, который будет как бы говорить — «именно так вы должны служить нам», — считает Маргрет Вестагер. Она также выразила надежду, что США будет принимать более активную роль в этом направлении — если на территории Европейского союза с прошлого года действует Общий регламент по защите данных (GDPR), то в Америке до сих пор нет единого закона, регулирующего поведение технологических компаний.

В рамках Web Summit Вестагер также задали вопрос об ее мнении касательно криптовалюты Libra, которую планирует запустить Facebook.

«Прежде всего мы пытаемся понять, что это вообще такое», — заявила Вестагер, добавив, что Libra активно изучается не только ее комитетом, но и всей Еврокомиссией.

«У нас есть вопросы не только к связи платежного продукта Facebook с доминированием компании — мои коллеги задают вопросы о возможном отмывании денег, финансировании терроризма, стабильности экономики, обо всем, что может случиться, когда вы создаете валюту, которая не находится под контролем власти », — сказала Маргрет Вестагер.

Есть у Вестагер претензии и к Google — в частности, летом прошлого года Еврокомиссия оштрафовала IT-гиганта на рекордные $5 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. В ЕС уверены, что компания использовала «антиконкурентные практики», связанные с операционной системой Android.