Группы не для всех: WhatsApp изменил правила

Мессенджер WhatsApp обновил настройки приватности — об этом сообщается в официальном блоге компании. Теперь пользователи смогут самостоятельно решать, кто имеет право приглашать их в групповые чаты.

«Группы в WhatsApp продолжают объединять семьи, друзей, коллег, одноклассников и не только. Пользователи не раз обращались к нам с просьбой предоставить им больше контроля над общением в группах. Сегодня мы вводим новую настройку конфиденциальности и обновляем систему приглашения в группы, чтобы вы самостоятельно принимали решение о том, кто может добавлять вас в группы», — говорится в блоге.

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Активация этой функции доступна в «Настройках». Для этого нужно нажать кнопки Аккаунт> Приватность> Группы, а затем выбрать один из трех вариантов. Включенная кнопка «Все» означает, что добавить пользователя в группу сможет любой человек, обладающий его номером телефона. Опция «Мои контакты» позволяет быть приглашенным в чат пользователями, чьи контакты сохранены в адресной книге. «Контакты, кроме...» дает возможность исключить из телефонной книги конкретных пользователей, чьи приглашения в группы являются нежелательными.

Для тех лиц, кто лишится возможности пригласить пользователя в чат, будет возможность отправить ему приглашение в личный чат. Приглашение будет активно в течение трех дней, после чего возможность присоединиться к группе будет деактивирована.

«Благодаря этой функции пользователи получат возможность более эффективно контролировать количество отправляемых им групповых сообщений. Эти новые настройки появятся у некоторых пользователей уже сегодня и в ближайшие дни станут доступны для всех в последней версии приложения WhatsApp», — утверждает администрация сервиса. Впервые эта функция была проанонсирована еще в феврале 2019 года, и теперь она доступна широкому кругу пользователей.

По всей видимости, такой шаг — еще одна попытка компании ограничить распространение фейковых новостей в WhatsApp, которое несет в себе реальную угрозу жизням.

Известно, что за последние два года в Индии несколько десятков человек стали жертвами линчевания из-за ориентировок, которые в массовом порядке рассылаются через WhatsApp. В них утверждалось, что указанные люди являлись педофилами, похищавшими детей.

Несмотря на то что власти Индии несколько раз заявляли о том, что распространяемые слухи не являются правдой, толпа продолжала убивать и калечить невинных. Эту ситуацию усложняет тот факт, что сообщения в WhatsApp практически невозможно отследить, так как мессенджер оснащен оконечным шифрованием, защищающим переписку.

Еще одной защитной функцией в WhatsApp, которая призвана ограничить распространение дезинформации, является запрет на пересылку одного и того же сообщения более пяти раз, введенный в начале текущего года.

Установленный лимит уменьшит число пользователей, которые могут получить одно и то же сообщение, до 1280 человек, так как максимальная вместимость одного чата WhatsApp составляет 256 юзеров. До введения этих правил наибольшее число получателей достигало 5120 человек.

В начале октября стало известно о том, что WhatsApp прекратит работать на ряде мобильных устройств.

Речь идет о гаджетах, работающих на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, с помощью которых не получится войти в мессенджер, начиная с 1 февраля 2020 года.

При этом руководство WhatsApp предупреждает, что даже до обозначенного выше дедлайна функционал мессенджера на этих ОС может быть ограничен.

«В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время», — говорится в пресс-релизе компании.

Чтобы сохранить возможность пользоваться мессенджером без проблем, следует обновить версию прошивки или приобрести новое, более современное устройство. Сообщается, что на старых версиях операционных систем уже не получится завести новый аккаунт WhatsApp или верифицировать уже существующий.