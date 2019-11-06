«Это хищничество»: Сноуден раскритиковал Facebook и Google

Информатор и бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден принял участие в технологической конференции Web Summit в португальском Лиссабоне, выступив по телемосту. В своей речи он уделил внимание мировым IT-корпорациям, в частности Amazon, Google и Facebook, назвав их бизнес-модель равнозначной «посягательству» на частную жизнь их пользователей.

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Речь идет о модели, подразумевающей сбор данных о юзерах, передачу их маркетологам и последующую продажу таргетированной рекламы на своих площадках.

На вопрос о том, изменился ли мир в плане онлайн-безопасности с тех пор, как Сноуден подался в бега за раскрытие секретных материалов АНБ о слежке, информатор ответил утвердительно. По его словам, в современных условиях распространено «хищничество» — государство и частные компании буквально охотятся на людей и их персональную информацию. При этом уровень осознания этой ситуации среди пользователей растет, из-за чего они «справедливо злятся».

«Да, эти люди посягают на частную жизнь, особенно если привести в пример Google, Amazon или Facebook.

Их бизнес-модель строится на злоупотреблении. И при этом они утверждают, что действуют в рамках закона.

Это проблема, и неважно, о ком идет речь — о Facebook или АНБ. Это реальная проблема. Мы узаконили посягательство на частную жизнь личности. Мы лишь укрепили систему, которая делает общество уязвимым перед власть имущими», — продолжил Сноуден.

Кроме того, экс-сотрудник АНБ выступил с критикой Общего регламента по защите данных (GDPR), который был принят в Европейском союзе в мае 2018 года. Сборник этих законов, усиливающих и унифицирующих защиту персональных данных всех лиц в ЕС, является одним из самых жестких в мире и предусматривает миллионные и даже миллиардные штрафы для интернет-компаний.

Сноуден отметил, что это была «хорошая попытка», но сам регламент неправильно определил проблему, связанную с крупными IT-корпорациями.

«Я думаю, что ошибка, которую они [законодатели] допустили, кроется в самом названии. Общий регламент по защите данных неправильно определяет проблему. Проблема не в защите данных, а в сборе данных», — считает Эдвард Сноуден.

Регулирование защиты данных подразумевает, что изначально сбор данных был оправдан, он был уместен и не представляет угрозы или опасности.

Получается, что шпионить за всеми это нормально, неважно — клиенты они или граждане, до тех пор, пока эти данные не утекли куда-либо, продолжил Сноуден.

«Это не только в корне неправильно. Дело в том, что, как мы выяснили в 2013 году, все рано или поздно утекает», — заключил информатор.

В конце октября текущего года Эдвард Сноуден дал интервью американскому телевидению, рассказав о жизни в России, где он находится с 2013 года. По его словам, он не боится открыто критиковать власть в России, поскольку считает это правильным.

«А какая альтернатива? Да, русские могут меня уничтожить, но они могут меня уничтожить, даже если я ничего не скажу. Должен ли я заткнуться и молчать перед лицом несправедливости, потому что тогда я буду в безопасности?.. Я занялся этим не для того, чтобы быть в безопасности. Если бы я хотел быть в безопасности, я бы все еще сидел на Гавайях, зарабатывал огромную кучу денег и шпионил за всеми вами… Система, мир, наше будущее становится хуже с каждым днем, который мы провели, не сделав ничего [для улучшения ситуации]. Каждый раз, когда мы молчим о несправедливости, мир становится хуже», — считает экс-сотрудник Агентства национальной безопасности.

Кроме того, он пояснил, что изначально не планировал задерживаться в России надолго, так как направлялся в Латинскую Америку, чтобы укрыться там от американских властей.

Однако после того, как США аннулировали его паспорт, он оказался «в ловушке» в аэропорту Домодедово.

«Я критиковал российское правительство, президента России и российские законы о слежке. Конечно, это не упрощает жизнь в стране, которую я не выбирал и которая стала для меня ловушкой, так как изначально я направлялся в Латинскую Америку. Власти США аннулировали мой паспорт, и я оказался в западне в России», — заявил Сноуден в интервью.