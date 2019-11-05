Экран со всех сторон: как будет выглядеть iPhone будущего

Нужно больше дисплея

Apple тайно занимается разработкой устройства, которое будет иметь экран, оборачивающий гаджет со всех сторон. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на патент, зарегистрированный в Ведомстве по патентам и товарным знакам США.

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Если такой iPhone когда-нибудь увидит свет (его разработка официально не подтверждена компанией и находится на стадии подачи патента), то его отличительной особенностью будет дисплей, покрывающий устройство как спереди, так и сзади, а также по бокам. При этом корпус гаджета будет полностью изготовлен из стекла.

Сообщается, что экран будет оснащен многочисленными датчиками, фиксирующими положение глаз пользователя, чтобы узнать, с какой именно стороны он смотрит на устройство.

«Существует необходимость в улучшенном форм-факторе для портативных устройств, который позволит расширить его функциональность на всех поверхностях», — говорится в патентном заявлении Apple. Компания также добавила, что «ищет способы максимизировать полезность неиспользуемых областей гаджетов».

Как следует из информации на сайте патентного ведомства, «яблоко» пытается создать подобное устройство с 2011 года — накануне выхода iPhone 6, но пока безрезультатно.

Интереса вновь поданному в октябре заявлению на патент смартфона с «вездесущим» экраном добавляют слухи о том, что условный iPhone 12, который предположительно будет представлен в сентябре 2020 года, получит полностью обновленный дизайн. Кроме того, конкуренты Apple в лице Samsung и Huawei не дремлют и уже вовсю экспериментируют с экзотическими форм-факторами, чтобы привлечь новую аудиторию.

Если купертиновцы захотят поддерживать темп и составить достойную конкуренцию, то рано или поздно им тоже придется пойти на эксперименты.

Кроме того, телефон, который буквально завернут в экран, не является чем-то фантастическим — в этом году Xiaomi представила гаджет Mi Mix Alpha, который внешне похож на схему из патентного заявления Apple.

Eh sм, lo abbiamo fatto: per primi in Italia abbiamo visto da vicino (per davvero!) Xiaomi Mi Mix Alpha, uno dei piщ interessanti e promettenti smartphone del 2020! Foto e video anteprima italiana!E voi lo comprereste? https://t.co/MsyYh15crk #xiaomi #mimixalpha #XiaomiMiMixAlpha pic.twitter.com/PcB1qssuvO — Notebook Italia (@notebookitalia) October 31, 2019

Этот смартфон практически полностью «покрыт» дисплеем за исключением узкой полоски, в которую вмонтирована камера. Первые 500 подобных гаджетов будут выпущены уже в декабре. При этом стартовая цена, заявленная производителем, составляет $2800. Однако, как следует из информации на портала Gizmochina, в октябре текущего года на сайте Tmall.com это устройство можно было предзаказать по цене в $139 тыс. — видимо, продавцы хотели сыграть на эксклюзивности гаджета. Впрочем, маловероятно, что Mi Mix Alpha когда-нибудь станет массовым устройством даже со стоимостью в $2800 — это осознает и руководство Xiaomi, которое считает «альфу» скорее концептуальным смартфоном.

Подстегнуть продажи

Согласно статистике, опубликованной на сайте аналитической компании Canalys, по объемам продаж за третий квартал 2019 года, Apple занимает лишь третье место в списке производителей смартфонов. При этом «яблоко» — единственная компания из первой тройки, показавшая падение относительно аналогичного периода прошлого года — количество проданных устройств снизилось на 7%. Общая доля Apple на мировом рынке смартфонов составила 12,3% (против 22,4% у Samsung и 19% у Huawei).

Как отметил аналитик Canalys Винсент Тильке, iPhone 11 получил положительные отзывы и отличается улучшенной камерой и аккумулятором, что вкупе с пониженной относительно iPhone XR ценой стало приятным сюрпризом для покупателей. Однако, в текущей линейке Apple не представлены устройства с поддержкой 5G, из-за чего компания может отставать от конкурентов в начале 2020 года. По словам Тильке, Apple придется действовать нетрадиционно, чтобы сохранить объемы продаж в первом квартале следующего года.

Не исключено, что одним из шагов по достижению «нетрадиционности» среди конкурентов станет появление нового форм-фактора для iPhone.

Впрочем, надеяться лишь на форм-фактор тоже не стоит — в этом году Samsung выпустил складной гаджет Galaxy Fold, который привлек к себе много внимания со стороны журналистов и обзорщиков, но одновременно с этим принес компании массу проблем. Сразу после начала тестирования нового смартфона появилась информация о том, что гнущийся дисплей ломается в руках буквально спустя пару часов после использования.

Это привело к тому, что первоначальную дату релиза гаджета несколько раз переносили и все-таки выпустили устройство в сентябре. При этом отмечается, что сделать по-настоящему прочный складной гаджет у Samsung так и не получилось — краш-тесты продемонстрировали неутешительные результаты. В этом случае желание Apple не торопиться с анонсом «iPhone будущего» вполне понятно — лучше подождать еще год или два, но удостовериться, что смартфон соответствует всем принятым на рынке нормам.