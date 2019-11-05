Новый символ, старые проблемы: зачем Facebook сменила лого

Директор Facebook по маркетингу Антонио Люсио объявил о смене логотипа компании. Теперь материнская компания, владеющая разными сервисами, будет писаться заглавными буквами — FACEBOOK. При этом цвет надписи будет меняться в зависимости от того, на какое из приложений она указывает (ранее сообщалось, что в течение ближайших месяцев Instagram и WhatsApp получат приписку «from Facebook», чтобы указать на принадлежность к корпорации).

Социальная сеть сохранит привычное написание — Facebook, а также голубой цвет букв.

Facebook just changed its corporate logo, in part to make it clearer that the company owns Instagram and WhatsApp.



What do you think of the change? https://t.co/eyn0hlFNXC pic.twitter.com/pvrsEfXVTv — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 4, 2019

«Facebook начинала как отдельное приложение. Теперь, 15 лет спустя, мы предлагаем ряд продуктов, которые помогают оставаться на связи со своими родными и близкими, находить друзей и развивать бизнес. Мы обновляем брендинг нашей компании, чтобы внести ясность в то, какие сервисы принадлежат Facebook. Мы представляем новый логотип, чтобы отличать материнскую компанию от социальной сети», — пишет Люсио.

Реклама

По его словам, люди должны знать, кто стоит за приложениями, которыми они пользуются.

На текущий момент в активы FACEBOOK входит социальная сеть Facebook, сервис обмена сообщениями Messenger, фотохостинг Instagram, мессенджер WhatsApp, VR-платформа Oculus, офисный сервис Workplace, бренд дисплеев Portal и криптокошелек Calibra, созданный специально для развития криптовалюты Libra.

При этом Люсио рассказал Bloomberg, что изначально рассматривался вопрос о полном переименовании материнской компании, но эта идея была отвергнута, потому что «FACEBOOK не хочет таким образом прятаться от своих проблем». Тогда возникает закономерный вопрос — в чем предназначение всей истории с ребрендингом?

Учитывая многочисленные скандалы с приватностью FACEBOOK, в том числе и Cambridge Analytica, было бы логично, что руководство компании хочет защитить Instagram и WhatsApp от шлейфа негативных эмоций, связанных с социальной сетью.

Кроме того, согласно недавнему опросу, 70% американцев не в курсе того, что Instagram и WhatsApp владеет Цукерберг.

Однако, в FACEBOOK наоборот хотят подчеркнуть, что за этими популярными сервисами стоят те же самые люди, что допустили утечку личных данных 87 млн пользователей.

Есть версия, что главной целью ребрендинга является создание ощущения у пользователей, что FACEBOOK и Facebook — это две большие разницы, и проблемы внутри социальной сети не должны отражаться на имидже всей корпорации. Тем не менее, даже на слух эти два названия звучат одинаково, так что для рядовых пользователей смена логотипа нерелевантна.

Существует теория, что имидж FACEBOOK вообще не при чем, а Цукерберг лишь сохранить свою власть над Instagram и WhatsApp — якобы более тесная интеграция всех сервисов спасет их от потенциального разделения. Ранее американские власти не раз требовали лишить FACEBOOK той власти, которую имеет компания из-за миллиардной аудитории. Кандидат в президенты США Элизабет Уоррен и вовсе пообещала, что «развалит» Кремниевую долину, в том числе компанию Цукерберга, если она получит высший пост.

Если Instagram и WhatsApp будут максимально зависимы от FACEBOOK и ее инфраструктуры, то процесс разделения корпорации на отдельные составляющие существенно усложнится.

Сохранению фотохостинга и мессенджера в своих активах также способствует уход их отцов-основателей в 2018 году — все они покинули FACEBOOK, а их места были заняты лояльными Цукербергу «офицерами».

Впрочем, даже если эта теория окажется правдой, для простого обывателя смена цвета букв и их увеличение покажутся странным решением. Как тонко подметила The Guardian,

получается, что Facebook — это социальная сеть, которую вы ненавидите, но FACEBOOK — это компания, которую вы, оказывается, любите.

Пользователи социальных сетей не преминули высмеять ребрендинг FACEBOOK. Кое-кто считает, что смена логотипа не повлияет на существующие в компании проблемы, а лишь увеличит из за счет «капс лока».

Facebook:

-racism

-conspiracy theories

-unethical business practices



FACEBOOK:

-RACISM

-CONSPIRACY THEORIES

-UNETHICAL BUSINESS PRACTICES — Sam Sykes (@SamSykesSwears) November 4, 2019

Не обошлось и без популярного мема, где Человек-паук тычет пальцем в самозванца, одетого в его костюм.

The Facebook logo is changing to FACEBOOK.



Wow, many different.



Such new. pic.twitter.com/MJP0JYe6qi — BrooklynDad_Defiant Savage! (@mmpadellan) November 4, 2019

Другой пользователь пошел дальше и предположил, какие изменения могут ждать FACEBOOK в будущем.