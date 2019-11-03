Большой брат знает все: как отключить слежку в Google

Когда юзер использует поиск Google, чтобы узнавать информацию об окружающем мире, Google использует поисковые запросы, чтобы узнавать информацию о юзере. IT-гигант составляет многоступенчатые профайлы своих пользователей, основываясь на том, что они ищут в сервисах Google или на YouTube, принадлежащем компании, сообщает портал Business Insider.

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Собранная информация затем перерабатывается в целях рекламного таргетинга, чтобы демонстрировать пользователю наиболее релевантные объявления.

Однако, сам по себе сбор информации о каждом человеке не является открытием для большинства современных пользователей интернета — все знают, что большие корпорации отслеживают запросы и покупки, являясь олицетворением оруэлловского «Большого брата».

Но, как оказалось, эти данные открыто хранятся в браузере Google Chrome, и с ними можно ознакомиться.

Алгоритмы Google предсказывают возраст, пол, семейное положение, образование и личные интересы пользователя, причем каждое из этих заключений либо является правильным, либо имеет небольшую погрешность.

Чтобы узнать, что Google думает о вас, необходимо открыть браузер Chrome и кликнуть по аватарке профиля в правом верхнем углу экрана. В открывшемся окошке нужно нажать на кнопку «Управление аккаунтом Google».

На новой странице необходимо найти вкладку «Конфиденциальность и персонализация» и нажать на ссылку «Управление данными и персонализация». В этом меню находится вкладка «Персонализация рекламы» и ссылка «Настроить рекламу». По клику на нее открываются параметры для персонализации рекламы, в которых можно увидеть предполагаемый список интересов, а также выводы о жизни пользователя.

close Коллаж «Газеты.Ru»

В случае с корреспондентом «Газеты.Ru», система безошибочно определила возрастной диапазон, пол, семейное положение, отсутствие детей, высшее образование, а также работу в холдинге с большим количеством сотрудников, но ошиблась в статусе домовладения (арендатор/собственник).

Репортер Business Insider Аарон Холмс указал на то, что Google ошибся с возрастом, поместив его в возрастную группу старше (журналисту 23, но алгоритм поместил его в группу от 35 лет и старше).

Тем не менее, искусственный интеллект также безошибочно определил пол, семейное положение, образование, а также примерный уровень дохода.

Некоторые из указанных Google «интересов» являются довольно комичными — так, поисковик посчитал, что Холмс интересуется «удалением волос с тела» после того, как он несколько дней назад искал в интернет-магазине бритву. Несмотря на то, что у репортера действительно была цель побриться, это с трудом можно назвать «интересом» пользователя.

Если вы чувствуете себя некомфортно от того, что Google так много о вас знает и даже делает собственные выводы, то на этой же странице можно отключить функцию персонализации рекламы, перетащив в сторону соответствующий бегунок.

При отключении Google предупредит о том, что рекламные объявления в браузере не исчезнут, но будут «менее полезными для вас».

При этом IT-гигант уточнит, что все равно продолжит пользоваться «общей» информацией о пользователе для таргетинга — например, геолокацией и временем суток, когда был совершен поисковый запрос.

Кстати, о геолокации. В августе прошлого года стало известно, что Google следит за передвижениями своих пользователей, даже если они предпочли отключить такую функцию в настройках приватности. Позже компания заявила о том, что не собирается прекращать такую практику, так как хранение данных о геолокации улучшает пользовательский опыт. В слежке за юзерами была также уличена Apple — iPhone в течение дня собирает огромное количество информации о передвижениях своего владельца, запоминая даты, адреса и продолжительность всех визитов.

Поисковые системы ежесекундно получают миллионы запросов от пользователей, содержащих их предпочтения и нужды. Google, Youtube, социальные сети — все они агрегируют информацию, обезличивают ее и передают в том числе рекламодателям, которые в свою очередь, основываясь на статистике, формируют целевую аудиторию с помощью таргетинга, рассказывает «Газете.Ru» консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Мария Романычева.

«Когда мы ищем что-либо в интернете, то так или иначе оставляем следы. По косвенным признакам из запросов можно составить информационный профиль человека: возраст, потребности, взгляды, состояние здоровья (да, ваши запросы о пониженном давлении также формируют ваш информационный портрет). Опасность сбора информации безусловно есть — начиная от ощутимого манипулирования со стороны коммерческих компаний и заканчивая сбором недоброжелателей ваших личных данных, причем последнее наиболее опасно.

Если точные угадывания сферы ваших интересов могут создать ощущение дискомфорта, то попадание данных в руки мошенников несет в себе прямую угрозу.

Во избежание деанонимизации следует отключить персонализацию рекламных объявлений в поисковых системах и настройках смартфона. Также для нивелирования риска негативных последствий я бы рекомендовала придерживаться принципа разумной достаточности: не следует указывать избыточную информацию о себе без крайней необходимости», — рекомендует эксперт.