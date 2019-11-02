Опередил Трампа: Китай запустил 5G для всех

5G в каждый дом

Китай объявил о запуске сетей пятого поколения (5G), которые теперь доступны для обычного потребителя, передает CNBC. 5G обеспечит абонентов ультравысокой скоростью передачи данных, что является необходимым условием для успешного функционирования многих новых технологий, например, «умных» городов или беспилотных автомобилей.

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Изначально ожидалось, что полномасштабное развертывание 5G в стране начнется лишь в 2020 году.

Мобильные операторы China Telecom, China Unicom и China Mobile представили свои тарифы 5G, цена на которые начинается со 128 юаней в месяц ($18 или около 1150 рублей).

Дорогой тариф стоит около 599 юаней в месяц ($85 или около 5430 рублей) и включает в себя 300 ГБ трафика и 3 тыс. минут для звонков.

Сообщается, что коммерческий 5G уже доступен в 50 китайских городах, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. КНР является второй страной после Южной Кореи, которая развернула сети пятого поколения в общенациональном масштабе. Например, в США некоторые провайдеры тоже предоставляют услуги 5G, но лишь в определенных городах.

Между тем весной текущего года президент США Дональд Трамп заявил о том, что «гонка 5G началась и Америка должна в ней победить».

До этого в своем Twitter-аккаунте он сообщил о том, что пора бы уже ввести и «6G», причем как можно скорее.

«Я хочу 5G и даже 6G в США как можно скорее. Это гораздо более мощный, быстрый и умный стандарт связи, чем текущий», — заявил американский лидер, чем вызвал насмешки со стороны интернет-пользователей, указавших президенту на то, что связи шестого поколения пока не существует даже в проекте.

I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible. It is far more powerful, faster, and smarter than the current standard. American companies must step up their efforts, or get left behind. There is no reason that we should be lagging behind on......... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2019

Однако санкции, наложенные Штатами на китайскую компанию Huawei, могут помешать Дональду Трампу выиграть гонку 5G — дело в том, что этот вендор является одним из пионеров данной технологии. В Америке озабочены тем, что Huawei может шпионить в пользу Пекина с помощью своего оборудования.

В России также ведется обширная подготовка к введению 5G и даже запущены пилотные зоны, но пока остается открытым вопрос о выделении операторам необходимых частот.

Дело в том, что приоритетным диапазоном для развертывания сетей пятого поколения является 3,4–3,8 ГГц, который в России занят спецслужбами и спецсвязью. Как рассказал в интервью «Газете.Ru» директор отдела нормативно-правового регулирования GSMA Джон Джусти, использование иных частот может привести к удорожанию оборудования для связи и самих аппаратов.

Есть над чем подумать

Несмотря на успешный коммерческий запуск 5G, у этой технологии сохраняется ряд проблем, которые необходимо решить для оптимального функционирования. Прежде всего, аналитики полагают, что установленная цена (минимум $18 ежемесячно) может оказаться слишком высокой для полномасштабного распространения.

Аналитик инвестиционной компании Jefferies Group Эдисон Ли указывает на то, что цена на 5G в Китае практически такая же, как в Южной Корее, но доходы граждан в КНР значительно ниже.

«Так как доход на душу населения в Китае на 69% ниже, чем в Корее, одинаковые цены на услугу могут означать, что уровень проникновения [технологии] в Китае будет ниже, чем в Корее», — заявил Ли.

Кроме того, другим препятствием на пути развития 5G может стать отсутствие широкого ассортимента устройств, поддерживающих данную технологию. Сейчас на рынке можно найти смартфоны китайских и южнокорейских брендов с 5G, но они, как правило, принадлежат к премиальному сегменту, а значит не будут доступны широким слоям населения. У американской компании Apple и вовсе выпуск гаджета с поддержкой 5G запланирован только на третий квартал 2020 года.

Помимо прочего, мобильным операторам нужно убедить абонентов в необходимости перехода на тариф с 5G.

«Главная проблема такая — видит ли потребитель большую разницу между 4G и 5G?.. Для многих отличий будет совсем немного», — заявил CNBC старший партнер инвестиционной компании Delta Partners Винод Наир.

По его словам, если сложить вместе нежелание менять тариф с увеличенными ценами и необходимостью покупать другой смартфон, процесс перехода на использование сетей пятого поколения может сильно затянуться.