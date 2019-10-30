«Тупая пропаганда»: как геймеры разнесли новую часть Call of Duty

Релиз Call Of Duty: Modern Warfare состоялся всего несколько дней назад, но новый шутер от компании Activision Blizzard уже вызвал огромное количество критики в свой адрес из-за слишком негативного изображения России и российских солдат, сообщает «Би-би-си».

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Call Of Duty: Modern Warfare, являющаяся шестнадцатой частью популярной франшизы, была тепло принята критиками портала Metacritic — текущая средняя оценка шутера на момент публикации заметки составляет 83 балла из 100 возможных. Самый низкий балл, который ставили критики, равняется 70. Ее хвалят за графику, интересные соло-режим и кампанию, а также большое количество разнообразных карт.

Однако, обычные пользователи портала, которые также имеют право оценивать игру, оставили тысячи негативных комментариев, поставив новой COD 0 баллов из 10 возможных.

На текущий момент общий пользовательский рейтинг игры составляет 3,4 балла.

Действие игры разворачивается в выдуманной ближневосточной стране Урзикстан, в которой можно без труда узнать Сирию, куда вторгаются российские военные, терроризируя местных жителей. При этом в Activision Blizzard изначально предупреждали о «провокационном» характере игры, в которой они хотели исследовать «серую зону морали» в условиях современных вооруженных конфликтов.

Тем не менее, многим такая «провокация» пришлась не по вкусу. Разгневанные юзеры обвиняют создателей Call Of Duty: Modern Warfare в попытке переписать историю и представить российскую армию террористами, убивающими мирных жителей.

Один из пользователей Metacritic заявил о том, что шутер «демонизирует Россию». Другой указал на то, что в новой Call Of Duty «злые русские» противопоставляются «хорошим американцам».

«Тупая пропаганда и ничего больше. Стыдись, Activision. Худшая часть COD за всю историю игры», — пишет один из комментаторов.

«Говорили что будет серая мораль, говорили что будет все неоднозначно с обоих сторон. Но как злодей, так обязательно русский генерал. Как вражеские силы — так это российская армия которая здесь выступает как террористы, убивающие и вешающие мирное население», — возмущается другой комментатор.

Один из юзеров отметил, что игра получилась настолько же мерзкой, насколько в ней хороша графика.

«Русофобия — это единственное, чему учит ваша «серая мораль», — заключил пользователь.

«Пишу вам из России, мечтаю убивать детей и создать химическое оружие, чтобы убить еще больше невинных людей, как мы, русские, всегда делаем», — иронизирует его собеседник.

Официальный представитель Activision Blizzard отказался комментировать шквал негативных отзывов, но ранее компания заявила о том, что все события и сюжетные линии в игре являются выдуманными.

Накануне на Первом канале вышел специальный репортаж, посвященный Call of Duty: Modern Warfare. Ведущий Кирилл Клейменов обвинил игру в русофобии и посетовал, что ее используют для промывки мозгов молодежи. Он показал несколько эпизодов из игры, в которых искажены события войны в Сирии, а русские солдаты пытают и убивают мирных жителей ближневосточного государства.

«Следующий эпизод предлагаю — про Дрезден,1945 год прошлого века. Советская авиация уничтожает сотни тысяч мирного населения, женщин и детей. А дальше совершенно понятно — Хиросима и Нагасаки», — предложил он.

Позднее выяснилось, что показанного в репортаже эпизода с «Шоссе смерти» в новом Call of Duty нет, а создателей передачи обвинил в искажении фактов.

Стоит отметить, что Activision Blizzard уже второй раз за месяц оказывается втянута в политический скандал.

Ранее подразделение компании Blizzard отстранило от турниров киберспортсмена, который выступил в поддержку протестующих в Гонконге. Профессиональный игрок в Hearthstone Чун Нг Вай, выступающий под никнеймом «Blitzchung», во время интервью после матча заявил о необходимости «освободить Гонконг», так как сам родом из этого города.

Вскоре после этого Blizzard отстранила его от игр на год и лишила всех призов. Такое решение компании, у которой, ожидаемо, также большие планы на китайских рынок, привело к шквалу критики как от представителей индустрии, так и американских властей.