Будет суд: WhatsApp нашел виновного в слежке за пользователями

WhatsApp готовится подавать в суд на израильского разработчика ПО NSO Group, утверждая, что эта компания причастна к слежке за пользователями мессенджера.

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Речь идет об уязвимости, о которой стало известно в мае текущего года. Тогда руководство WhatsApp объявило о том, что на смартфоны юзеров, пользующихся мессенджером, устанавливалось программное обеспечение, предназначенное для слежки.

Вредоносный код внедрялся на устройство с помощью звонка через WhatsApp, причем пользователю мог даже не отвечать на звонок — шпионское ПО устанавливалось автоматически. При этом звонок исчезал из истории, хранящейся внутри гаджета.

«Эта атака по всем признакам была совершена частной компанией, которая работает с правительствами и поставляет им шпионское ПО для получения контроля над системой смартфона. Мы уведомили несколько правозащитных организаций и продолжим сотрудничать с ними, чтобы проинформировать гражданских лиц об этом инциденте», — заявили тогда в пресс-службе мессенджера.

Эта история получила широкий общественный резонанс. Создатель конкурирующего с WhatsApp мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором сильно раскритиковал безопасность сервиса, принадлежащего Facebook.

«Каждый раз, когда WhatsApp устраняет критическую уязвимость в приложении, на ее месте появляется новая. Все их проблемы с безопасностью очень удобны для проведения слежки, так как они работают как бэкдоры», — заявил руководитель Telegram в публикации под названием «Почему WhatsApp никогда не будет безопасным».

Теперь же WhatsApp намерен получить сатисфакцию от компании, которая якобы является инициатором слежки. Как только об уязвимости стало известно широкой публике, в СМИ начали обвинять израильскую компанию NSO Group, которая занимается выпуском инструментов для киберразведки для правительств по всему миру. Появилась информация о том, что для шпионажа за пользователями WhatsApp использовалась программа Pegasus [«Пегас»], которая является флагманским продуктом израильского вендора.

Тогда представители NSO Group заявили о том, что не имеют никакого отношения к прямому использованию собственного программного обеспечения. Однако, как следует из авторской колонки главы WhatsApp Уилла Кэткарта, опубликованной в Washington Post, у руководства сервиса есть доказательства того, что NSO Group является одним из непосредственных участников атаки.

«Мы намерены призвать NSO к ответу за нарушение местного и федерального законодательства США, включая закон о компьютерном мошенничестве», — заявил Кэткарт.

По словам руководителя WhatsApp, несмотря на высокий уровень сложности атаки, злоумышленникам не удалось скрыть свои следы. Кэткарт ответил, что в ходе взлома пострадали около 1400 пользователей мессенджера.

WhatsApp намерены обратиться в суд, чтобы NSO Group больше не могла осуществлять свою деятельность на территории США, а также потребовать компенсацию за моральный ущерб.

«Мы самым решительным образом оспариваем сегодняшние обвинения и будем им противостоять», — говорится в официальном заявлении NSO. В компании добавили, что использование продуктов бренда в иных целях, нежели предотвращении преступлений или противодействии терроризму, считается нарушением контракта.

Here's NSO on WhatsApp's Lawsuit: "In the strongest possible terms, we dispute today's allegations and will vigorously fight them." pic.twitter.com/M1k5Sh3h9B — Nicole Perlroth (@nicoleperlroth) October 29, 2019

Несмотря на то, что виновность NSO Group предстоит установить американскому суду, деятельность этой компании окружает огромное количество слухов отрицательного характера.

Израильский вендор позиционирует себя как лидера в сфере кибервооружений и не раз заявлял о том, что продает свое ПО исключительно при условии, что оно будет использовано для отслеживания преступников и террористов.

Однако, в зарубежной прессе не раз сообщалось о том, что программа Pegasus была применена и против невиновных — так, например, в 2017 году мексиканские журналисты и правозащитники, выступающие с критикой правительства, заявили о взломе их мобильных телефонов и незаконном наблюдении за их личной жизнью. Сообщается, что взлом был произведен с помощью инструмента NSO Group.