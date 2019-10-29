Мишки снова в строю: хакеры нацелились на Олимпиаду

Компания Microsoft объявила о серии хакерских атак со стороны группировки Fancy Bear (они же Strontium и APT28), которую на Западе традиционно считают «прокремлевской».

Сообщается, что атаки были направлены против по меньшей мере 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций.

По данным Microsoft, которая помогла некоторым пострадавших агентствам с защитой от злоумышленников, кибервзломы начались 16 сентября 2019 года — всего за несколько дней до того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу.

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При этом большинство атак были неудачными, но несколько все же увенчались успехом. IT-гигант связывает диверсии с группировкой Fancy Bear, так как схема атак очень похожа на предыдущие деяния этих хакеров. Известно, что Fancy Bear ранее уже совершали атаки на спортивные организации в 2014-2018 годах.

Microsoft указала на важность этой информации в преддверии летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио, так как деятельность хакеров может быть подготовкой для крупных кибератак в период спортивных состязаний.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила о том, что агентство от хакерских атак не пострадало.

«Никаких серьезных кибератак не было зафиксировано. Но время от времени, как передавал наш специалист по информационной безопасности, на наш сервер осуществляются какие-то атаки. Но у нас все надежно защищено, системы безопасности регулярно обновляются. В общем, мы никак не пострадали», — цитирует Пахноцкую РИА «Новости».

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт сообщил, что его организация столкнулась с хакерской атакой в начале октября, но ни одна система в итоге не пострадала.

При этом Тайгарт добавил, что атаки со стороны Fancy Bear становятся «новой нормой».

Как рассказал порталу WIRED директор Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис, у кибератак «русских» хакеров может быть минимум две цели. Первая — получить доступ к неким документам, которые впоследствии можно слить в общий доступ, чтобы доставить неприятности спортивным организациям по всему миру. Вторая — классический шпионаж за целями вроде WADA, чтобы узнать подробности о антидопинговых тестах или о том, как их успешно обойти.

«На протяжении десятилетий русские [спортсмены] использовали допинг для улучшения своих спортивных показателей, а когда WADA лишило их этого, они пришли в ярость. Они так и не простили WADA, а кроме того хотят знать то, что знает агентство. Это отличная стратегия по использованию допинга, если ты знаешь, что конкретно будет искать проверяющий», — заявил Льюис.

Отметим, что в Кремле отрицают какую-либо связь с Fancy Bear. В феврале текущего года Microsoft обвинила «русских» хакеров в атаках на европейские центры политических исследований. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления компании голословными.

«Мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чем заключается влияние на выборах. Из Америки мы слышим подтверждение о том, что никакого влияния на выборах не было. О ком именно идет речь, что является доказательствами, и на основании чего делаются выводы вот такой категории, мы не понимаем. Такие данные отсутствуют. Соответственно мы к таким утверждениям и относимся», — цитирует Пескова РИА «Новости».

«По-прежнему, мы не понимаем, на основании чего, что за Fancy Bear, при чем тут военная разведка российская, на чем строятся эти обвинения, достаточно серьезные, они не могут звучать голословно. Какой-то большей конкретики мы не видим», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Известно, что накануне Олимпиады в 2018 году хакерскую группировку заочно назвали одной из главных проблем спортивного мероприятия.

Между тем крупных атак, которые могли бы повлечь за собой серьезные последствия, удалось избежать.

Название Fancy Bear придумал в 2014 году специалист американской компании CrowdStrike Дмитрий Альперович. Имя «Модный мишка» оказалось самым эффектным и прижилось в медиа-пространстве. Первые следы вредоносного ПО, которым пользовались хакеры из Fancy Bear, датируется еще 2004 годом, но известность к ним пришла спустя десять лет — после взлома почты ряда российских, украинских, американских и прибалтийских журналистов.

Кибератаки группы относят к классу APT — advanced persistent threat.

Как правило, они ориентируются на взлом конкретной цели и готовят атаку на основании информации, собираемой в течение длительного времени.

При этом во время атаки одновременно используются различные методы нападения — эксплуатация аппаратных и программных уязвимостей, «социальная инженерия» и пр.

Fancy Bear приписывают огромное количество кибератак во всем мире, но при этом часть экспертного ИБ-сообщества сомневается в том, что за инцидентами, приписываемыми «мишкам», стоит одна и та же группа хакеров. Более того, есть сомнения в том, что Fancy Bear вообще существует.