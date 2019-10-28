Гаджет-консультант: как укрепить здоровье с помощью смарт-часов

Один из таких умных гаджетов – смарт-часы Huawei Watch GT 2. Они были представлены миру в сентябре. В России продажи стартовали 24 октября со старшей модели с корпусом диагональю 46 мм. Младшая версия 42 мм – появится через месяц.

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Huawei Watch GT 2 выглядят стильно на руке, их комфортно носить за счет малого веса – легче абрикоса. Ремешки можно заменить без специальных инструментов, что создает большой простор для персонализации. Для обзора «Газетой.Ru» была получена модель 42 мм с черным каучуковым ремешком, который удобно, но в то же время крепко сидит даже на тонком женском запястье.

Подстроить под себя можно и главный экран часов, выбрав один из нескольких циферблатов, например, строгий, спортивный или причудливо-экстравагантный. Если владелец использует кожаный ремешок и минималистичный циферблат, то смарт-часы почти не отличить от классических часов.

Однако Huawei Watch GT 2 не зря носят приставку «смарт». Они имеют потенциал личного тренера, который всегда находится рядом. Гаджет поддерживает 15 спортивных режимов, включая восемь видов физической активности на открытом воздухе (бег, ходьба, подъем в горы, бег по пересеченной местности, езда на велосипеде, плавание в открытой воде и триатлон) и семь видов тренировок в помещении (ходьба, бег, велотренажер, плавание в бассейне, свободные тренировки, занятия на эллиптическом и гребном тренажерах). Для каждого из этих видов активности можно включить мониторинг и сбор данных примерно по 190 параметрам.

close Павел Ткачук

Для тех, кто любит бег, предусмотрены 13 различных программ, из которых можно выбрать ту, которая подходит конкретному спортсмену. При этом все жизненные показатели человека также фиксируются и анализируются.

Смарт-часы измеряют пульс в режиме реального времени, благодаря технологии Huawei TruSeen 3.5. При этом владелец видит, как меняется его пульс в течение всего дня, и система выдает самый высокий и самый низкий показатели за сутки. За время использования пульс корреспондента «Газеты.Ru» в состоянии бодрствования держался в среднем на уровне 80 ударов в минуту. Минимальный показатель в 47 ударов в минуту был зафиксирован устройством в одну из ночей во время сна, а максимальный – 144 удара в минуту, – когда пришлось пробежаться за трамваем.

Технология мониторинга сердечного ритма предупреждает пользователя, если в отсутствие тренировочного режима частота его сердечных сокращений резко падает или резко повышается, замирая на критическом показателе более 10 минут. Таким образом, владелец смарт-часов может узнать о риске сердечной недостаточности на ранней стадии и своевременно обратиться к специалисту.

Для того чтобы пользователь хорошо отдохнул, в Huawei Watch GT 2 предусмотрена функция мониторинга сна TruSleep. Она анализирует фазы сна, пульс и дыхание человека в ночное время, выявляя проблемы и выдавая рекомендации. Конечно, корреспонденту «Газеты.Ru» еще стремиться и стремиться к идеальному режиму отдыха (в приложении Huawei Health рекомендовано отходить ко сну в 22:00, а просыпаться в 6 утра).

Приложение рекомендует больше бывать на солнце, раньше ложиться спать, а также исключить некоторые продукты из рациона (например, кофеин и алкоголь). В среднем же качество сна за время тестирования устройство оценило в 82 балла: не так уж и плохо, учитывая ритм жизни!

Еще одна полезная опция – в смарт-часах Huawei она появилась впервые – это технология TruRelax для измерения уровня стресса за день. Узнав свой усредненный индекс стресса, можно скорректировать образ жизни, избавиться от негатива.

Корреспондент «Газеты.Ru» неожиданно для себя обнаружила, что в повседневности весьма спокойна: в течение недели средний уровень стресса зафиксирован на уровне 38 баллов. Максимальный показатель был достигнут в период интенсивной работы (63 балла), а минимальный – во время сна (18 баллов). Впрочем, приложение рекомендует не паниковать: средний уровень стресса – это нормально и даже способствует повышению работоспособности.

Кроме спортивных режимов и функций для поддержания хорошего самочувствия, в Huawei Watch GT 2 есть удобные опции для жизни. Например, для хорошего настроения: можно загрузить в память часов около 500 качественных треков (в формате MP3 и ААС) и слушать их через наушники по Bluetooth (или через встроенный динамик – в версии 46 мм). Соединив старшую модель Huawei Watch GT 2 со смартфоном, можно принимать звонки прямо во время тренировки на беговой дорожке или велотренажере.

Чтобы владелец меньше сидел на одном месте и больше двигался, что, несомненно, полезно для здоровья, умные часы в определенное время предлагают пользователю отвлечься от работы и подвигаться. Так, после часа, проведенного за компьютером, приходит такое оповещение от смарт-часов: футуристичный персонаж на экране часов начнет делать зарядку, приглашая владельца присоединиться.

Таким образом, Huawei Watch GT 2 становится крайне полезным гаджетом для тех, кто хочет оставаться спортивным и здоровым, но нуждается в ежедневном стимуле и мотивации: приятно видеть оповещения о выполнении нормы по количеству шагов или о времени активности. В ходе тестирования корреспондент «Газеты.Ru» отметила долгое время работы аккумулятора умных часов, учитывая, что они измеряют важные показатели 24 часа в сутки. При этом устройство ненавязчиво помогает скорректировать режим дня, и это очень важно, чтобы оставаться в тонусе.