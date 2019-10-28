«Отберите контракт»: вражда с Трампом стоила Amazon $10 млрд

Правительство США заключило военный контракт с Microsoft на создание облачной инфраструктуры, получившей название JEDI [Joint Enterprise Defense Infrastructure, или «Объединенная инфраструктура защиты предприятий»]. Теперь IT-гигант будет помогать Пентагону, снабжая армию современными технологиями, а также внедрит систему операционного управления большими данными.

За этот тендер боролись IBM, Oracle и Google, но до финального этапа дошли лишь Microsoft и онлайн-ритейлер Amazon под руководством одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса.

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В августе текущего года стало известно, что Пентагон приостановил тендер на $10 млрд по указке Белого дома, который выразил сомнения касательно этой сделки. Тогда зарубежная пресса сообщила о том, что президент США Дональд Трамп обеспокоен тем фактом, что контракт может получить Amazon, так как американский лидер испытывает личную неприязнь к Джеффу Безосу.

Теперь эти слухи получили подтверждение — как следует из книги «Holding the Line: Inside Trump's Pentagon with Secretary Mattis», посвященной взаимоотношениям Трампа и бывшего министра обороны США Джеймса Мэттиса, летом 2018 года президент отдал приказ «отобрать» у Amazon тендер Пентагона.

При этом Мэттис отказался выполнять поручение, так как хотел действовать «по правилам — как в юридическом, так и в этическом плане».

Однако Amazon это все равно не помогло — контракт ушел к Microsoft, которой теперь предстоит оправдать военный тендер перед своими сотрудниками, не желающими заниматься разработками технологий, которые впоследствии могут быть использованы для боевых действий.

«Мы разочарованы тем, что Microsoft подписала контракт JEDI. Как сотрудники Microsoft, теперь мы будем заниматься «увеличением смертоносности» министерства обороны США», — цитирует Bloomberg группу работников компании, выступивших против тендера.

В этом сообщении они ссылаются на заявление представителя Пентагона Джона Х. Гибсона, который не стал раскрывать подробностей JEDI, сославшись на секретность проекта, но заявил о том, что «эта программа должна увеличить смертоносность нашего министерства».

При этом руководство Microsoft выразило желание и далее сотрудничать с Пентагоном, невзирая на протесты сотрудников. В компании сообщили, что собираются принять участие и в следующем крупном тендере от министерства обороны США.

Всем работникам, которые выступили против JEDI, предлагается перевестись на другие проекты.

«Это [контракт JEDI] станет сменой парадигмы для Microsoft. Это знаковая победа, которая окажет большое влияние на облачный бизнес в следующие десять лет. Для Amazon и Безоса потеря [контракта] станет шоком», — заявил аналитик Wedbush Securities Дэниэл Ивс.

Как рассказал «Газете.Ru» аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов, Microsoft отчиталась за третий квартал очередным двухзначным ростом доходов, вновь превзойдя прогнозы аналитиков, именно благодаря продолжающемуся распространению облачных технологий.

«Выручка компании выросла почти на 14%, до $33,06 млрд, скорректированная прибыль увеличилась на 21%. Доходы повысились во всех трех сегментах, но наибольшие темпы роста продемонстрировал облачный бизнес. Облачная выручка увеличилась на 27%, до $10,85 млрд. Сильные позиции Microsoft в различных направлениях ее бизнеса могут защитить компанию от рисков замедления глобальной экономики», — считает Сабитов.

По словам эксперта, у компании сформировалась большая лояльная клиентская база пользователей собственных программ, что положительно сказывается на развитии таких облачных сервисов, как Office 265 и Azure.

Связанность многих продуктов компании усиливает позиции в конкуренции с другими облачными гигантами Amazon и Alphabet.

«Развитая экосистема может позволить Microsoft стать крупнейшей облачной компанией в мире и обогнать лидера Amazon на горизонте пяти лет», — заключил собеседник «Газеты.Ru».