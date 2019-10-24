«Русские могут меня уничтожить»: Сноуден рассказал о западне

В интервью американскому телеведущему Джо Рогану бывший сотрудник АНБ и информатор Эдвард Сноуден сообщил о том, что не собирался задерживаться в России надолго — это был лишь перевалочный пункт на пути в Латинскую Америку. Однако после того, как США аннулировали его паспорт, он оказался «в ловушке».

«Я критиковал российское правительство, президента России и российские законы о слежке. Конечно, это не упрощает жизнь в стране, которую я не выбирал и которая стала для меня ловушкой, так как изначально я направлялся в Латинскую Америку. Власти США аннулировали мой паспорт, и я оказался в западне в России», — заявил Сноуден в интервью.

По словам Сноудена, он не боится открыто критиковать власть в России, поскольку считает это правильным.

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«А какая альтернатива? Да, русские могут меня уничтожить, но они могут меня уничтожить, даже если я ничего не скажу. Должен ли я заткнуться и молчать перед лицом несправедливости, потому что тогда я буду в безопасности?.. Я занялся этим не для того, чтобы быть в безопасности.

Если бы я хотел быть в безопасности, я бы все еще сидел на Гавайях, зарабатывал огромную кучу денег и шпионил за всеми вами…

Система, мир, наше будущее становится хуже с каждым днем, который мы провели, не сделав ничего [для улучшения ситуации]. Каждый раз, когда мы молчим о несправедливости, мир становится хуже», — считает экс-сотрудник Агентства национальной безопасности.

Сейчас Эдвард Сноуден живет в России довольно открыто — в отличие от Джулиана Ассанжа, который свыше пяти лет провел в стенах лондонского посольства в Эквадоре, он может позволить себе практически все.

«Сначала я был домашним котом… Пока у меня был компьютер и интернет-соединение, я мог считать себя счастливым. Но потом моя жизнь стала более открытой. Теперь я говорю открыто, живу открыто, я выхожу на улицу, езжу на метро, хожу в рестораны и парки… Меня почти никогда не узнают», — заявил Сноуден.

Информатор добавил, что в основном его узнают продавцы магазинов электроники, но это больше удивляет Сноудена, чем обескураживает.

В середине сентября Эдвард Сноуден принял участие в прямой линии, организованной немецким изданием Die Zeit, в рамках которой также рассказал подробности своей жизни в России.

Он заявил о том, что живет в изгнании уже довольно давно и видит свою семью около раза в год, но считает, что ему «еще повезло». Сноуден добавил, что уже «шесть лет как застрял в России» и не всегда согласен с действиями российских властей.

%«Однако во всей Европе нашлась только одна страна, в которой информатор из США может говорить свободно», — подчеркнул экс-сотрудник Агентства национальной безопасности.

По его мнению, другим странам стоит задуматься о защите осведомителей по всему миру.

Также он рассказал о том, как российские спецслужбы пытались его завербовать, когда он только-только прибыл в Домодедово: после того, как его задержали на границе, заявив, что «с паспортом что-то не так», Сноудена отправили не к сотрудникам службы безопасности, а в лаунж-зону, предназначенную для пассажиров бизнес-класса. Один из посетителей лаунжа в костюме подошел к нему и спросил, есть ли у американца информация, которой он мог бы помочь России.

Но у Сноудена не было ничего — американец предусмотрительно уничтожил всю информацию перед тем, как бежать, чтобы он не смог выдать ее под пытками. Он решительно отказал в сотрудничестве мужчине в костюме, который якобы пообещал ему, что в будущем он может об этом пожалеть.

Как полагает Сноуден, именно из-за этого инцидента он проторчал в российском аэропорту 40 дней.

Экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден получил политическое убежище в России в 2013 году. В США ему были предъявлены обвинения в нарушении закона о шпионаже в связи с обнародованием секретной информации в прессе. В документах, слитых Сноуденом, сообщалось о глобальной слежке со стороны правительств в 60 странах мира. На родине информатор считается предателем и объявлен в международный розыск.