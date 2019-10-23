Данные в опасности: в приложении Gradient нашли «русский след»

В сентябре в магазинах приложений появился сервис Gradient, позволяющий любому человеку узнать, на кого из знаменитостей он похож — для этого необходимо загрузить свое селфи, а искусственный интеллект сам подберет похожую звезду.

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Однако, некоторые пользователи начали жаловаться на то, что приложение тайно списывает с них деньги за пользование — оказалось, что подписка включается автоматически после пробного периода. А портал Mashable вообще не рекомендует скачивать Gradient, потому что выяснилось, что в его создании принимали участие россияне.

Несмотря на то, что Gradient появился в широком доступе еще месяц назад, вирусную популярность он приобрел в середине октября, благодаря семье Кардашьян — тогда несколько членов популярного клана одновременно опубликовали скриншоты из сервиса.

Вскоре после этого Gradient получил большое количество скачиваний — если до рекламы Кардашьян он не поднимался выше 541-ой строчки в любой категории, то всего спустя несколько дней смог добраться до первого места.

Количество скачиваний Gradient в App Store и Play Market достигло 8 млн. Пользователи социальных сетей тут же начали делиться собственными результатами использования приложения.

This right here is why I don't participate in internet trends wtf #gradient pic.twitter.com/pgyJnVWpq7 — (@mossyhales) October 17, 2019

Некоторые юзеры отметили, что точностью Gradient не отличается. Впрочем, на количестве скачиваний это никак не отразилось.

I usually dont care for these shitty app trends but kinda glad I tried this out now.

I swear I didn't edit these together. #gradient pic.twitter.com/YXxlM0rMUy — Paradux (@ParaduxMcFly) October 18, 2019

Однако, у Gradient есть и другие, более значимые проблемы.

Так, несколько пользователей пожаловались на то, что с их счета были списаны $20 — оказалось, что трехдневный бесплатный премиум-режим продлевается автоматически, не предупреждая пользователя.

Судя по социальным сетям, количество людей, пострадавших от такого хитрого трюка, исчисляется минимум десятками.

That fucking gradient app charged me and apple wont give me my fucking money back — Ty (@TykeiraXO) October 21, 2019

При этом на момент публикации заметки Gradient уже заработал свыше $1,1 млн в App Store и Play Market. Ожидается, что эта цифра будет только расти по мере того, как будут заканчиваться «бесплатные» подписки у других пользователей.

Но и это еще не все — выяснилось, что разработчиком Gradient является компания Ticket to the Moon, у которой нет других проектов. Кроме того, в интернете очень мало информации о ней.

В электронном письме в адрес Mashable представитель Gradient рассказал, что Ticket to the Moon была основана Владиславом Уразовым и Богданом Матвеевым. Известно, что ранее они создали стартап Teleport, который впоследствии был продан Snap (бренд Snapchat).

Тот факт, что Gradient был создан русскими, сильно напугал зарубежных журналистов, которые тут же порекомендовали не пользоваться сервисом из соображений безопасности — ведь неизвестно, куда потом уходят загруженные юзерами фотографии.

Тем не менее, сказать наверняка, представляет ли опасность Gradient, пока затруднительно. Как сообщил «Газете.Ru» глава отдела исследования угроз и защиты для мобильных устройств Avast Николаос Хрисаидос, чтобы с уверенностью сказать, опасно это приложение или нет, нужен детальный анализ.

Однако, Хрисаидос отметил, что $20, которые приложение взимает за месяц, — это слишком дорого для тех функций, которые обещает сервис, поэтому пользоваться им не рекомендуется.

В последнее время словосочетание «русские разработчики» действительно заставляет многих напрячься и задуматься о разных теориях заговора, подтвердили «Газете.Ru» в компании Check Point Software Technologies.

«На самом деле, абсолютно неважно, из какой страны создатели приложения. Важно при скачивании самим проверить, когда приложения попало в магазин, какие о нем отзывы, какие еще приложения создал этот разработчик, и самое главное — к чему хочет получить доступ приложения.

Если оно запрашивает явно больше разрешений, чем это необходимо для работы — это повод задуматься, насколько нужно вам это приложение.

Например, если приложения по обработке фото хочет получить доступ к контактам и записать их — это странно. Если оно хочет получить доступ к камере — это нормально. Плюс, каждый пользователь сам решает, что именно он готов позволить приложению», — рассказали собеседники издания.