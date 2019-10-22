«Не вернется никогда»: как россиян лишили пиратских фильмов

Сервера плеера Moonwalk, используемого в 80% российских пиратских стриминговых сайтах, были отключены в Голландии, передает портал TorrentFreak. Сообщается, что это решение остановило работу таких популярных ресурсов, как BasKino, HDrezka, KinoGo, «ГидОнлайн» и некоторых других.

Из-за отключения нидерландских серверов пользователи этих сайтов потеряли возможность смотреть сериалы и фильмы.

К закрытию Moonwalk приложили руку сразу несколько организаций — Нидерландская ассоциация по защите прав в индустрии развлечений (BREIN), Альянс по вопросам творчества и развлечений (ACE) и Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA). По данным BREIN, в базе данных Moonwalk содержались 26 тыс. фильмов и свыше 10 тыс. сериалов. При этом сам сервис заявил о том, что «никогда не вернется в онлайн».

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Как заявили в BREIN, топ-50 веб-сайтов, работавший на базе Moonwalk, могли похвастаться 395 млн посещений и 89,9 млн уникальных зрителей ежемесячно, что приводило к денежным потерям в размере нескольких сотен миллионов долларов для авторов видеоконтента.

«Борьба с пиратством ведется на международном уровне, и мы будем преследовать операторов таких сервисов, как и их инфраструктуру, а также любых посредников, поддерживающих нелегальные проекты», — заявил глава BREIN Тим Куик.

За проблему пиратства взялись и в России, но крупными успехами пока похвастаться нельзя. Как следует из отчета компании Group-IB по состоянию на январь 2019 года, незаконным распространением фильмов и сериалов на территории РФ занимаются порядка 15 пиратских CDN-провайдеров [Content Delivery Network, или сети доставки контента — «Газета.Ru»], 4 из которых можно назвать крупными — их база файлов насчитывает несколько сотен тысяч единиц.

«Как для пользователя, так и для пирата появление CDN, как не печально, принесло только больше комфорта. Пользователю не надо щелкать ссылки на торрентах и искать копию, более менее пригодную для просмотра. Достаточно просто зайти на стрим-ресурс, куда встроен обычный онлайн-плеер и включить то, что хочешь», — рассказывает заместитель руководителя департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Дмитрий Тюнькин.

Эксперт подчеркивает, что в такие плееры контент не грузится вручную, а «подтягивается» из базы файлов.

«Плеер может быть размещен на бесконечном количестве пиратских сайтов, все они будут брать видео из одного источника – пиратского CDN. Таким образом, пирату не надо каждый раз перезаливать контент на свои серверы и придумывать какие-то схемы его размещения: теперь можно просто поставить на своем сайте чей-то плеер и ждать зрителя», — пояснил Тюнькин.

В Group-IB также отметили постепенное отмирание torrent-файлов из-за повсеместного распространения CDN-провайдеров, которые обеспечивают контентом огромное количество сайтов.

По статистике на начало 2019 года, 80% пиратских фильмов и почти 90% пиратских сериалов смотрелись пользователями в онлайне.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании ESET, по результатам проведенного в сентябре опроса выяснилось, что

91% пользователей предпочитают пиратский контент легальному.

Больше всего юзеры «пиратят» игры — 52% опрошенных. 43% смотрят нелицензионные фильмы и сериалы, а 34% — слушают музыку на нелегальных сервисах (при ответе на вопрос можно было выбрать несколько вариантов ответа).

Также респондентам задали вопрос, по какой причине они отказываются от легальных источников контента. 75% участников исследования ответили, что их не устраивает высокая цена подписки, 34% недовольны низким ассортиментом, а 16% — неудобной системой оплаты.

При этом 25% опрошенных сказали, что выбирают пиратский контент из-за идейных соображений.

В ноябре 2018 года российские правообладатели и онлайн-площадки подписали антипиратский меморандум, договорившись сотрудничать в борьбе с распространением нелегального контента в интернете. В августе срок меморандума был продлен до конца текущего года, так как законопроект, закрепляющий его положения, пока не был принят Госдумой.