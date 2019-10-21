Действуйте быстро: что делать в случае кражи смартфона

Нужно действовать без промедления

Кража мобильного телефона является одним из наиболее распространенных преступлений, рассказывают эксперты Роскачества. При этом потеря личного гаджета может обернуться потерей персональных данных, в том числе включая информацию о банковских картах пользователя. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что следует делать в такой чрезвычайной ситуации, чтобы максимально себя обезопасить.

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Прежде всего, в некоторых смартфонах предусмотрена функция дистанционной блокировки — ей можно экстренно воспользоваться, чтобы заблокировать злоумышленникам доступ к устройству.

Если же такой функции нет, то рекомендуется использовать пароль, графический ключ или биометрический отпечаток — даже если злоумышленник сможет подобрать комбинацию, ему потребуется на это время.

Кроме того, не будет лишним записать IMEI и серийный номер своего телефона — эти данные могут пригодиться при краже и последующем обращении в полицию. Если вы опасаетесь, что после потери гаджета будут утеряны какие-то важные медиа-файлы, например, фотографии, стоит хранить их не на карте памяти, а перекинуть в «облако» — оттуда их легко можно восстановить.

Если же смартфон все же был украден, можно попытаться найти его с помощью функции «Найти телефон», которая присутствует как в Android, так и в iOS. В том же сервисе можно удаленно стереть личные данные, правда, отследить его с помощью вышеуказанной функции уже не удастся.

После этого необходимо позвонить своему оператору связи и заблокировать SIM-карту телефона, чтобы не потерять денежные средства. Этот шаг также временно лишит злоумышленника мобильного интернета.

Также нужно позвонить в банк и деактивировать все банковские карты, которые когда-либо были привязаны к украденному смартфону, иначе в одночасье можно лишиться всех «карточных» накоплений.

В социальных сетях, которые также привязаны к потерянному устройству, требуется завершить все сеансы — без пароля мошенник не сможет войти в ваши аккаунты.

«Главная рекомендация, которую дает Центр цифровой экспертизы Роскачества — не концентрировать всю свою жизнь в одном устройстве, иначе вместе с «лучшим другом» могут «утечь» и все ваши секреты», — говорится в публикации.

Лучше не продавать

Эксперт компании Blannco Расс Эрнст рассказал Business Insider, что похожие проблемы подстерегают и тех, кто решился, например, продать свое старое устройство, заменив его новым. По словам Эрнста, проданный гаджет является «бомбой замедленного действия», так как рано или поздно может попасть «не в те руки».

Эрнст считает, что в ближайшие годы продажи поддержанных смартфонов резко вырастут, так как в ближайшие годы появится технология 5G, и пользователи захотят обменять свой старый гаджет на новый, с поддержкой связи пятого поколения.

Однако, смартфоны хранят в себе огромное количество информации, о которой мы даже не подозреваем — например, данные получаемые с помощью GPS-систем.

При этом возврат к заводским настройкам гаджета является лишь одним необходимым шагом, который стоит предпринять при его продаже. Как отмечает эксперт, такой сброс лишь удаляет ссылки на личную информацию, но не саму информацию.

«Каждый сможет использовать бесплатные инструменты на базе открытого кода, чтобы исследовать устройство и найти файлы, к которым уже не существует ссылок», — рассказал Расс Эрнст.

При этом не все смартфоны одинаково уязвимы перед таким вмешательством — это зависит от бренда, операционной системы и даже мобильного оператора.

Собеседник издания подчеркнул, что перед продажей необходимо произвести три действия — удалить личные данные, удостовериться в том, что они удалены, а также запросить документ, подтверждающий удаление. Если смартфон, например, сдается по схеме trade-in, то этим должен заниматься сотрудник сервиса, предоставив необходимые доказательства того, что на гаджете не осталось персональной информации.