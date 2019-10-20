Борьба с недоливом: заправки проверят скрытым прибором

Росстандарт готовит арсенал для проверок автозаправочных станций на недолив топлива: проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как системы, в том числе ее связь с оператором за кассой. Контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.

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«Российская газета» пообщалась с главой Росстандарта Алексеем Абрамовым и выяснила, что в будущем с недоливом топлива на автозаправочных станциях будут бороться комплексно, используя большой арсенал инструментов.

По словам Абрамова, недолив случается преимущественно из-за вторжения в программное обеспечение топливораздаточных колонок (ТРК).

«Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива… Индикатор покажет вам 30 литров, но на самом деле в бак попало 29,7 литра, а если показывает 60 литров — 59,4 литра и так далее. Это немного, и датчик в баке эту разницу даже не поймает», — заявил Абрамов.

Абрамов ответил, что выявить махинации можно двумя способами — запустить «тайного покупателя», а также устроить неожиданную проверку.

Как отметил глава Росстандарта, ранее периодическая сертификация была введена для игровых автоматов, после чего проблемы с ними прекратились.

«Здесь мы будем двигаться примерно в том же направлении. Проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как измерительная система, в том числе в связке с оператором за кассой. Сегодня при проверке на АЗС нам говорят: «Зачем вы к кассиру заходите? Тестируйте колонку, а мы запустим, как положено». Только когда проверка будет комплексной и внезапной, мы сможем оперативно выявлять «недолив»», — считает глава ведомства.

ГОСТ на ТРК будет утвержден уже к началу 2020 года — стандарты не менялись с 1989 года.

Нынешний ГОСТ позволяет злоумышленникам использовать вредоносное программное обеспечение, из-за которого происходит недолив.

Кроме того, Росстандарт разрабатывает «скрытый прибор» для контрольных закупок, который сможет установить до 1% недолива.

По данным статистики, в 2019 году в ходе проверок было зафиксировано 39 случаев «недолива» на российских АЗС. При этом большинство из этих проверок было плановые.

«Существуют и внеплановые проверки по фактам «недолива», но они проводятся в случае обращения гражданина с жалобой на конкретную АЗС и только с согласия Генпрокуратуры. Поэтому приходится признать, что на сегодняшний день наши руки связаны в этой части надзора. Шансов поймать нарушителей за руку немного, когда есть «кнопка», которая недолив в нужный момент отключает», — считает Абрамов.

Отмечается, что законопроект, позволяющий Росстандарту совершать контрольные закупки на недолив топлива, уже готовится к внесению в Госдуму. Инициатива, которая вводит оборотные штрафы за такое нарушение, уже внесена в правительство и, скорее всего, будет интегрирована в новую версию Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В конце сентября Росстандарт подсчитал, что доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском рынке составляет 9%.

Это около 6 млн тонн из 65 млн, которые реализуются за год на российских АЗС.

Почти на каждой десятой заправке обнаружены некачественный бензин и дизтопливо.

Проверка на соответствие качества топлива показала, что в первом полугодии 9% заправок (33 случая из 366) не соответствовали нормам. Как пояснили в Росстандарте, тесты проводились и в крупных сетях, принадлежащих нефтяным компаниям, и на небольших независимых АЗС.

Кроме того, россияне все чаще жалуются на нарушения прав на АЗС. В этом году в сравнении с прошлым претензии в адрес заправок выдвинули на 36% больше потребителей. С начала 2019-го ведомство получило от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего. При этом за девять месяцев 2018 года таких жалоб было 404.