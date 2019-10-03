Деньги не пахнут: как Google зарабатывает на бездомных

Компания Google собирает большое количество биометрических данных для улучшения сканера лица грядущего смартфона Pixel 4. Корпорации необходимо так много лиц разных полов и национальностей, что в июле Google призналась, что наняла специально обученных людей, которые сканировали людей на улицах, выдавая им в качестве премии подарочные сертификаты стоимость в 5$.

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Факт такого «полевого» сбора данных официально подтвердили в компании.

«Мы регулярно проводим исследования с привлечением волонтеров. В нашем недавнем исследовании, связанном со сбором образцов лиц для машинного обучения, есть две цели. Одной из них является создание объективного сканера лица для Pixel 4. Нам критически важно, чтобы у нас были самые разные образцы для создания инклюзивного продукта. Вторая цель — это безопасность. Сканер в Pixel 4 станет мощной мерой безопасности, и мы хотим, что она защищала как можно больше разных людей», — заявил представитель Google.

Однако, как оказалось, для достижения этих целей и сбора максимального объема информации Google не гнушается пользоваться сомнительными методами, вызывающими вопросы об их легальности.

Так, несколько людей, которые были наняты Google, заявили о том, что их заставляли собирать данные у бомжей или ничего не подозревающих студентов неподалеку от кампусов колледжей. Сообщается, что ни одни, ни другие не стали бы жаловаться властям, даже если бы почувствовали нечестную игру.

«Они [руководство] просили общаться с бездомными, потому что они вряд ли что-то расскажут прессе. Бездомные вообще не понимали, что происходит», — заявил экс-сотрудник Google.

Также сборщикам информации разрешалось предложить бомжам мгновенно обналичить подарочный сертификат и отдать им деньги, если это сделает их более сговорчивыми.

Студенты, лица которых были отсканированы, рассказали New York Daily News, что никто ни разу не упоминал в разговоре Google. Предполагалось, что биометрия нужна для некого исследования или мобильного приложения. Некоторые из студентов думали, что имеют дело со сверстниками из другого колледжа, поэтому даже не задумывались об опасности.

Подрядчики утверждают, что их начальство особенно поощряло общение с людьми негроидной или монголоидной расы, так как именно такого биометрического материала оказывается слишком мало для исследования. Кроме того, их просили скрывать факт того, что ведется съемка лиц, чтобы максимизировать собранные данные.

Некоторые собирали биометрию под видом некой «селфи-игры». Другие предлагали поиграть на смартфоне пару минут и получить за это подарок. Разумеется, подрядчикам Google запрещалось говорить, для чего именно собирается эта информация.

При этом работников специально тренировали, обучая их отдельным словам и фразам, которые призваны отвлечь человека, если вдруг он заподозрит что-то странное.

«У меня сложилось ощущение, что нас тренируют нападать на слабых», — вспоминает один из таких контрактников.

Юрист по вопросам технологий из Американского союза защиты гражданских свобод Джейкоб Сноу сообщил о том, что описанные выше тактики являются поводом для беспокойства. По его словам, когда в следующем году в силу вступит Калифорнийский закон о защите прав потребителей, то компании будут обязаны разъяснять людям, для чего конкретно собираются их личные данные.

Однако, даже сейчас компании обязаны подчиняться Пятому параграфу закона о Федеральной торговой комиссии, которая запрещает обманывать участников рынка.

«Конфиденциальность — это фундаментальное право, а не привилегия для тех, кто может себе ее позволить. Google должен знать, что такой сбор информации от самых уязвимых слоев населения — это зло. История о том, что люди действительно дали свое согласие на это, хотя сам процесс явно вводил их в заблуждение, чистой воды фикция», — считает Сноу.

По его словам, вопрос о привлечении Google к ответственности за такое поведение является «юридически сложным», но такую возможность эксперт исключать не стал.