Пора платить: Россия заставит Google и Facebook делиться

Министерство финансов России намерено заставить мировых интернет-гигантов, таких как Google, Facebook и Apple, делиться своими доходами от деятельности России. Новое положение появилось в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», который был опубликован на этой неделе, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Дело в том, что на текущий момент крупные IT-корпорации платят налог на прибыль в тех странах, где зарегистрирована их штаб-квартира.

Так, например, европейские подразделения Google, Facebook, Microsoft базируются в Ирландии, в чей бюджет и поступает часть их доходов.

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По мнению российского Минфина, сложившаяся сейчас ситуация наносит ущерб российскому бюджету, а потому необходимо внести в законодательство изменения, принуждающие компании платить налоги в тех странах, где находятся их пользователи.

«Газета.Ru» направила запрос в министерство финансов РФ, но не смогла получить оперативный комментарий.

Ранее тему налогообложения для Facebook и Google поднимал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, это очень актуальный вопрос как для России, так и для Европы.

«Сегодня что получается, крупные компании — Google и Facebook — работают на территории европейских стран, они работают и в Словацкой Республике, и в России, притом налоги не платят… Обсуждение этого вопроса носит крайне актуальный характер»,

— заявил Володин в феврале текущего года в рамках встречи с председателем Национального совета Словацкой Республики Андреем Данко.

Также спикер Госдумы отметил важность не только доступности современных технологий для населения, но и их защиты.

Вскоре после этой встречи Володин объявил о том, что уже запросил в Федеральной налоговой службе (ФНС) России необходимые данные о деятельности компании Google, чтобы разобраться в ситуации с налогами от IT-корпораций.

«Мы запросили в Федеральной налоговой службе дополнительную информацию... Вопрос стоит намного глубже, чем его воспринимает компания [Google]», — сказал Володин.

Он добавил, что Google не платит налог на рекламу, используя офшоры, которые расположены в Ирландии и Нидерландах. Володин также отметил, что депутаты проведут экспертное обсуждение темы налоговых платежей Google.

В марте текущего года проблемами налогообложения международных интернет-компаний озаботилась и Европейская комиссия. Тогда было внесено предложение ввести в странах ЕС цифровой налог в размере 3% от валового дохода Apple, Google, Facebook и других крупных фирм Кремниевой долины.

Европейское правительство считает, что было бы справедливо, если бы цифровые корпорации платили налоги исходя из того, в каких странах они получают основную прибыль, а не из того, где территориально располагаются их головные офисы.

Вскоре после этого 3%-ный налог был введен во Франции. Государство решило взимать его задним числом с начала 2019 года с тех компаний, чья общемировая выручка превышает €750 млн. Ожидается, что уже в этом году эта мера позволит добавить к бюджету страны €400 млн, а уже через три года эта сумма может достичь €650 млн.

В США цифровой налог не оценили и пригрозили Франции дополнительными пошлинами, так как посчитали действия Парижа несправедливыми по отношению к американским IT-компаниям.

«Соединенные Штаты крайне озабочены тем, что налог на цифровые услуги... несправедливо направлен против американских компаний. Президент дал указание, чтобы мы изучили последствия введения подобного закона и определили, является ли он дискриминационным или неоправданным и, таким образом, осложняет и ограничивает торговлю США», — заявил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Не исключено, что контрмеры, которые могут принять Штаты против Франции, будут схожи с теми, которые США приняли в отношении китайских компаний, обвиненных в краже американской интеллектуальной собственности.