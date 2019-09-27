«Настоящий кошмар»: за что возненавидели очки от Amazon

Прослушка всегда с тобой

У Amazon состоялась большая презентация, в рамках которой были представлены новые гаджеты одного из крупнейших онлайн-ритейлеров мира. Одним из устройств, продемонстрированных на мероприятии, стали «умные» очки Echo Frames в комплекте с голосовым помощником Alexa.

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Alexa может набрать номер телефона, установить напоминание или включить подкаст. По словам представителей Amazon, голос помощника будет поступать через наушники, которые направлены прямо в уши владельца, так что случайный прохожий, который просто шел мимо, не узнает, о чем идет разговор.

Кроме того, как подчеркивают в компании, в Echo Frames нет камеры, а значит она не сможет записывать буквально все, что видит пользователь. Это отмечено Amazon как преимущество — компания утверждает, что не собирается следить за вами через очки.

Однако репутация Amazon и связанные с брендом скандалы не могли не вызвать недовольство пользователей.

Прежде всего, речь идет о ситуации, возникшей в апреле текущего года. Тогда стало известно, что сотрудники Amazon не только записывают разговоры с собственным голосовым помощником, но и прослушивают их, а впоследствии даже выкладывают в интернет, чтобы над ними посмеялись. Кроме того, некоторые пользователи Alexa жаловались на то, что помощник сначала записал их речь, а потом по ошибке рассылал ее всем друзьям юзера.

Британская правозащитная организация Big Brother Watch, занимающаяся проблемами конфиденциальности, заявила о том, что апрельский скандал негативным образом скажется на продвижении Echo Frames.

«У Amazon ужасная репутация, если говорить о приватности, а она выпускает бесконечные «умные» гаджеты, которые постоянно следят за личной жизнью своих владельцев.

Установка этих устройств в домах людей — это одно, но предлагать людям носить устройства с прослушкой целый день — это совершенно другое», — заявила директор организации Силки Карло в комментарии для Business Insider.

По ее словам, пока рано говорить, как будут сочетаться смарт-очки от Amazon с Общим регламентом по защите данных, принятым в Европейском союзе, но такой вопрос безусловно стоит того, чтобы его поднять.

Другие критики Echo Frames указывают на тот факт, что Amazon намеренно сделала устройство доступным — смарт-очки обойдутся покупателю всего в $180. Для сравнения, когда на рынке появились печально известные Google Glass, которым так и не удалось снискать популярность, их цена начиналась от $1500.

«Огромная инфраструктура видеонаблюдения Amazon и ненавязчивый дизайн сделают Echo Frames настоящим кошмаром для приватности пользователей, которым, как мы опасались, мог бы стать Google Glass», — написала одна из пользователей Twitter, добавив, что низкая стоимость новых смарт-очков может привести к их широкому распространению.

Другой пользователь отметил, что остался всего лишь шаг между установкой Alexa в смарт-очки и помещением голосового помощника напрямую в мозг человека.

Не обошлось в твиттере и без фирменных шуток. Комментируя один из промо-кадров с презентации, репортер Wall Street Journal Уилсон Ротман отметил: «Какая милая пара. Надеюсь, она не против того, что какая-то другая женщина шепчет ему в ухо».

Such a cute couple. Hopefully she doesn't mind the other woman whispering in his ears. #echoframes https://t.co/1cqh8AKHVQ pic.twitter.com/eVXR6BT6a5 — Wilson Rothman (@wjrothman) September 25, 2019

Facebook пока ведет

Теперь Amazon может посоперничать с Facebook, которая последние два года не может пройти в себя после скандалов с приватностью своих пользователей. На этой неделе стало известно, что социальная сеть купит стартап CTRL-Labs, производящий браслеты, которые должны декодировать электрические сигналы, поступающие напрямую из мозга владельца. Как утверждают создатели компании, с помощью браслета, надетого на запястье, пользователь сможет контролировать компьютер силой мысли.

Однако новое устройство было воспринято общественностью не как шаг в будущее, а как очередной инструмент Facebook, призванный собрать как можно больше информации о своих пользователях.

Юзеры, которые устали от практик Facebook, направленных на тотальный сбор информации, не замедлили отреагировать на новое приобретение социальной сети.

«Вы кем себя возомнили? Вам не хватает тех данных, которые вы уже у нас собрали? Черт возьми, это отвратительно. Вместо того, чтобы компенсировать тот ущерб, который мы нанесли демократии и всему человеческому обществу, давайте получим контроль над электрическими сигналами из мозга — так считает Facebook?» — возмутилась одна из пользователей.

«Это напоминает мне ситуацию, как будто я решил продать вам свою душу. Идите со своей рекламой в другое место», — согласился другой юзер.