Устаревший гаджет? Чего не хватает iPhone 11

Накануне каждой презентации Apple преданные фанаты бренда надеются, что в новые iPhone будут добавлены самые высокотехнологичные функции. Однако, компания не всегда прислушивается к чаяниям пользователей, периодически обманывая их ожидания. Портал Business Insider выделил несколько опций, которые уже присутствуют в современных смартфонах других брендов, но все еще не были приняты «яблоком».

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USB-C

USB-C является признанным современным стандартом порта для подзарядки. На текущий момент практически каждое современное устройство на базе Android имеет такой разъем. Кроме того, даже в планшетах iPad Pro и ноутбуках MacBook Pro присутствует USB-C.

Однако, чуда, которого все ждали, так и не случилось — все три гаджета из линейки iPhone 11 получили порты Lightning.

Это означает, что, например, владелец «одиннадцатки» не сможет заряжать свой гаджет и iPad Pro одним и тем же кабелем.

Более того, члены его семьи, которые пользуются Android, тоже не смогут позаимствовать шнур, если он им понадобится. Ожидалось, что USB-C появится в айфонах еще в 2016 году, но прошло уже несколько лет, а воз и ныне там.

Более шустрый экран

В линейке iPhone 11 частота обновлений экрана составляет 60 Гц, что, в принципе, неплохой показатель. Однако, существует ряд смартфонов, в которых частота экрана равняется 90 Гц. Это делает дисплей более «быстрым», обеспечивая максимально плавную смену картинки.

Учитывая, что 90 Гц — не будущее, а реальность, на фоне конкурентов гаджеты Apple выглядят устаревшими. Впрочем, понять руководство компании можно — такой экран сильно бы просадил время работы аккумулятора, чья увеличенная жизнеспособность была одним из продающих фактором на презентации этого года.

Однако, для компании, которая долгое время позиционировала себя как лидера в сфере новых технологий, такая ситуация неприемлема.

По слухам, iPhone образца 2020 года получит экран с технологией ProMotion, что подразумевает 120 Гц. Впрочем, не исключено, что к следующему году конкуренты придумают что-то еще и снова обгонят «яблоко».

Отсутствие моноброви

Технологии, связанные с камерами смартфонов, не стоят на месте и требуют все больше места на рабочей поверхности гаджета. Apple также прячет в «монобровь», которая появилась начиная с линейки iPhone X, датчики Face ID и селфи-камеру. С той презентации прошло уже два года, а «челка» в верхней части экрана так и остается частью дизайна айфонов, несмотря на бурную критику в свой адрес.

При этом на рынке есть телефоны, которые успешно отказались от «моноброви» — так, например, в Pixel 4 просто вернули черную полоску наверху на всю ширину гаджета, а в OnePlus 7 Pro передняя камера является отдельным модулем, который выскакивает из корпуса по желанию пользователя. В общем, варианты есть, но Apple почему-то отчаянно цепляется за «челку», не желая признавать ее уродливость.

Реверсивная беспроводная зарядка

Реверсивная беспроводная зарядка позволяет подзаряжать от телефона другие устройства, которые поддерживают беспроводную зарядку Qi — например, «умные» часы, наушники или фитнес-трекеры. Эта функция появилась в телефонах на базе Android еще в 2018 году, и сейчас ее постепенно перенимает все больше топовых производителей техники.

Накануне презентации iPhone 11 было много слухов касательно того, что в новой линейке обязательно будет реверсивная беспроводная зарядка, чтобы как-то скомпенсировать внезапную отмену коврика AirPower, который сначала официально анонсировали, а потом решили тихо от него отказаться. Такая функция была бы полезна владельцам Apple Watch или AirPods.

Однако, такая зарядка до «одиннадцатки» так и не дошла.

Позже появилась информация о том, что внутри линейки iPhone 11 все же есть «начинка», позволяющая заряжать другие устройства, но она отключена на уровне программного обеспечения.

Создается впечатление, что она не оправдала надежд руководства Apple в самый последний момент.

Отсутствие 5G

Многие остались расстроены тем фактом, что в iPhone 11 нет поддержки технологии 5G, так как связь пятого поколения сулит пользователям огромные скорости передачи данных, что является очень заманчивым фактором. Однако, это нельзя назвать провалом для Apple — все-таки, назвать 5G функцией класса «must-have» в 2019 году нельзя.

В гаджетах некоторых китайских производителей уже есть поддержка 5G, но нужно учитывать, что развертывание этих сетей происходит очень медленно — лишь в нескольких городах мира запущены пилотные сети пятого поколения.

Более того, работают они лишь на ограниченных площадках, поэтому почувствовать скорости 5G в полной мере не удастся.

Ожидается, что 5G появится в айфонах следующего года, на который намечено полномасштабное развертывание этих сетей. Впрочем, учитывая, что презентация новых гаджетов Apple состоится только в сентябре, у конкурентов «яблока» может появиться неоспоримое преимущество в первой половине 2020 года.