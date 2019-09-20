Очереди вымерли: Apple теряет Россию

В России начались продажи новой линейки смартфонов от Apple — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. С каждым годом интерес к новым айфонам в Москве падает — достаточно взглянуть на очередь перед официальным магазином на Тверской, которая становится все меньше и меньше.

И если в прошлом году количество тех, кто был готов стоять на холоде двое суток, чтобы стать первым обладателем модного гаджета, составляло около сотни, то в 2019 году пришли всего пара десятков человек.

Что характерно, первый покупатель прошел в магазин вообще без препятствий — он просто сделал предзаказ на два гаджета, и ему сказали подойти к назначенному времени. Он купил сразу два устройства, для себя и для супруги, выложив за премиальные iPhone 235 тыc. руб.

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Накануне старта продаж на площадке сервиса «Авито» люди продавали место в первой десятке покупателей по цене от 150 тыс. руб. до 400 тыс. руб. Когда наконец пришел день «икс», стоимость места упала до 10-15 тыс. руб., но даже на такую «скромную» сумму желающих оказалось крайне мало.

При этом ритейлеры сообщают о том, что спрос на новые модели iPhone резко вырос по сравнению с прошлым годом. Однако эксперты призывают скептически относится к такой информации.

«В этом году нет роста предзаказов, я не знаю, что выдумывают розничные сети, но простая логика показывает, что Россия впервые попала в первую волну продаж. Предзаказы с 18 по 20-е число лишены смысла — это раз. Два: в прошлом году предзаказы собирали больше, тоже рапортовали о рекордных предзаказах, но при этом по факту за год за счет новых айфонов доля Apple упала с 15 до 8%», — указывает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Нельзя не отметить визуальное падение интереса к дню начала продаж, который во многих странах мира неотрывно ассоциируется с огромными очередями.

Еще два года назад люди нанимали исполнителей за 100 тыс. руб., чтобы стать первыми, но теперь не готовы платить даже в десять раз меньшую сумму.

В 2017 году человека, который просидел в очереди три дня, увезли на «скорой», поскольку ему стало плохо. До сих пор не известно, купил ли он свой заветный айфон или провел день релиза в больнице.

Даже в прошлом году, когда Apple представил iPhone XS, являющийся прямым преемником «десятки», не сильно отличающимся ни по дизайну, ни по «начинке», на Тверской развернулся маленький палаточный городок. Тогда люди заняли очередь за двое суток, распределив между участниками талоны.

Что характерно, первый человек по имени Валерий, который смог зайти в re:Store на Тверской, айфон так и не купил. Он приобрел место в очереди в надежде перепродать его, но его надежды не оправдались — покупателей на место так и не нашлось, поэтому денег на iPhone XS у коммерсанта не осталось.

«Купил место в очереди за 50 тысяч рублей за пять часов до открытия. Пока стоял здесь, потерял 170 тысяч рублей — они были в кармане», — заявил Валерий.

В этом же году не случилось ни одного инцидента или обморожения. Причин такому нетипичному поведению москвичей может быть несколько. Прежде всего, это высокая цена и отсутствие значимых изменений в линейке «одиннадцатки». По сути, это тот же самый iPhone XS, только с «уродской» камерой — именно так отреагировало большинство пользователей на новый дизайн с тройной камерой, вписанной в квадрат со скругленными углами.

Кроме того, с прошлого года желающим купить iPhone не нужно идти в фирменный магазин — все модели появляются одновременно как в re:Store, так и в крупных гипермаркетах техники, которые есть практически во всех районах Москвы. Таким образом, стоять в очереди необязательно — можно просто подойти в местный магазин в удобное время.

Но финальный гвоздь в крышку гроба очередей за айфонами забил предзаказ, позволяющий забронировать не только новый гаджет, но и время, к которому можно за ним подойти.

Таким образом, эпоха стояния в очередях за iPhone постепенно уходит: не исключено, что в следующем году перед дверями флагманского магазина на Тверской не останется никого.