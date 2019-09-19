«Ненавидел комиксы»: как Джобс повлиял на киновселенную Marvel

«Стали бы одной компанией»

Disney купил Marvel в 2099 году за $4 млрд, что стало крайне выгодной сделкой — появившиеся после объединения фильмы киновселенной с супергероями принесли компании свыше $22,5 млрд, если судить по сборам во всем мире. Однако, мало кто знает, что решающую роль в заключении договора сыграл никто иной как сооснователь Apple Стив Джобс.

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Подробности этой истории сообщил генеральный директор Disney Боб Айгер в своих мемуарах, которые появятся в продаже уже на следующей неделе. Как следует из отрывка, опубликованного Vanity Fair, именно дружба Айгера с Джобсом помогла Disney приобрести одно из крупнейших издательств комиксов.

Как вспоминает Айгер, его компания была заинтересована в покупке Marvel, поэтому он решил посоветоваться с Джобсом. Как известно, именно Стив Джобс был владельцем мультипликационной студии Pixar, выкупив ее у Джорджа Лукаса в в 1986 году. В 2006 году Pixar был продан Disney за $7,4 млрд, что сделало Джобса одним из крупнейших акционеров The Walt Disney Company.

«Я ненавижу комиксы еще сильнее, чем компьютерные игры», — заявил тогда Джобс, отвечая на вопрос Айгера, добавив, что за свою жизнь не прочитал ни одной супергеройской истории.

Тогда глава Disney показал ему энциклопедию персонажей Marvel, чтобы наглядно продемонстрировать, что именно он собирается купить.

Джобс посмотрел на книгу около десяти секунд, затем отодвинул ее в сторону и спросил: «Это для тебя важно? Ты правда этого хочешь? Это будет новый Pixar?»

Тогда Айгер ответил, что пока не уверен в том, что новый проект сможет повторить успех Pixar, но указал на то, что в Marvel работают очень талантливые сотрудники. Он попросил Джобса «замолвить словечко» перед тогдашним главой Marvel Айком Перлмуттером.

«Уже после того, как мы закрыли сделку, Айк сказал мне, что сомневался насчет нее ровно до того, как ему позвонил Стив — и этот звонок все решил, — вспоминает Боб Айгер. — Я был очень рад, что Стив помог мне как друг, а не как самый влиятельный член нашего совета директоров».

В середине сентября 2019 года стало известно о том, что Боб Айгер покинул совет директоров Apple, в котором находился последние восемь лет. Считается, что причиной этому стал конфликт интересов — Disney и Apple одновременно развивают собственные стриминговые сервисы, конкурирующие между собой.

Однако, как следует из новой книги Айгера, если бы Джобса не унесла болезнь в 2011 году, то не исключено, что сейчас Apple и Disney могли бы быть одной компанией.

По словам главы Disney, в каждый значимый для его бренда момент он вспоминает о Джобсе и думает о том, как мог бы разделить с ним это счастье.

«Не могу перестать разговаривать с ним в своей голове... Более того, я считаю, что если бы Стив был еще жив, мы бы объединили наши компании или, по крайней мере, очень серьезно обсудили бы эту возможность», — заявил Боб Айгер.

«Ничего не получишь»

Практически все те, кому посчастливилось поработать вместе со Стивом Джобсом, вспоминают его как гениального маркетолога и приятного собеседника. Однако, есть и те, кто считает, что характер Джобса оставлял желать лучшего, а его привычки сильно раздражали окружающих. К этим людям относится и его родная дочь от первого брака Лиза Бреннан-Джобс.

В своих мемуарах «Мелкая сошка», опубликованных в 2018 году, Бреннан-Джобс вспоминает, как сооснователь Apple не хотел ее признавать, заявив суду, что он бесплоден. Он даже указал на мужчину, который якобы мог бы быть отцом Лизы. Однако, ДНК-тест показал максимально возможный в то время результат — 94,4%.

Впервые Стив Джобс приехал навестить дочку, когда ей было уже три года. Однако, по словам Лизы Бреннан-Джобс, его новая семья значила для него гораздо больше, чем первенец.

Женщина вспоминает, что как-то раз, когда она была еще школьницей, они ехали вдвоем на машине — черном кабриолете Porsche. По слухам, Джобс часто менял автомобили, так как мог себе это позволить. Тогда Лиза спросила, сможет ли она получить эту машину, когда та ему надоест.

«Это исключено», — угрюмо ответил предприниматель. Когда они доехали до дома, Джобс еще раз повернулся к дочери и повторил: «Ты не получишь ничего. Поняла? Ничего. Ты не получишь ничего».

Лиза Бреннан-Джобс до сих пор не знает, о чем шла речь, о кабриолете или о чем-то большем, но эти слова отца ранили ее до глубины души.

Известно, что после смерти Джобса от рака Лизе Бреннан-Джобс достались несколько миллионов долларов, часть из которых она отдала матери, которая провела всю свою жизнь в нищете. Тем не менее, это не является эквивалентом отцовской любви. Достаточно вспомнить о том, что спустя десятилетия после того, как создатель айфона признал Лизу, в его биографии на сайте Apple указывается, что у него трое детей, хотя на самом деле их четверо.