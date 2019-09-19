«Стояли и снимали видео»: подросток погиб от бездействия толпы

Видео или жизнь

Ученик колледжа, 16-летний Хасин Моррис получил смертельное ранение ножом в грудь недалеко от одного из торговых центров Лонг-Айленда, Нью-Йорк, сообщает BuzzFeed. В ту же ночь он скончался в больнице.

«Если бы очевидцы отвлеклись от своих телефонов, то Хасин мог бы выжить», — считает его сестра Кейанна.

По данным полиции, за конфликтом наблюдали, либо частично участвовали в нем около 50 подростков. При этом большинство из них снимало расправу на видео и публиковало ее в Snapchat и другие социальные сети, не пытаясь помочь раненому.

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Как сообщила Кейанна, ее брат Хасин начал ухаживать за девушкой, что не понравилось ее бывшему бойфренду. Он пригрозил Моррису расправой, и осуществил свою угрозу в понедельник, 16 сентября. По словам сестры погибшего, никто не ожидал, что кто-то из обидчиков принесет с собой настоящее оружие.

Офицер полиции, прибывший на место преступления, сообщил о том, что толпа подростков снимала на свои смартфоны, как Хасин истекал кровью на асфальте, но никто даже не попытался помочь ему.

«Дети стояли там и никто не помог Хасину — они предпочли заснять это на видео. Они снимали его смерть вместо того, чтобы помочь. Твои друзья умирают, а ты стоишь рядом и снимаешь видео. Это чудовищно», — заявил детектив Стивен Фитцпатрик во время пресс-конференции.

Кейанна Моррис также рассказала о том, насколько тяжело ей видеть в социальных сетях ролик, на которых ее брат проживает последние минуты своей жизни. Теперь она пытается связаться с модераторами онлайн-платформ, чтобы те остановили распространение этого видео. Однако, как показывает практика, социальные сети крайне медленно реагируют на такие вызовы и обычно не справляются с оперативным удалением неприемлемого контента.

Сообщается, что на текущий момент убийца подростка все еще на свободе, но у полиции есть несколько подозреваемых — данные о них сообщили очевидцы конфликта.

«Мы тебя не спасем»

В 2017 году произошел другой вопиющий случай, связанный с оставлением в опасности. Группа подростков в возрасте от 14 до 19 лет снимала, как 31-летний Джеймел Данн тонул в пруду.

Они кричали Данну, что он «вот-вот умрет» и что они не собираются его спасать. В результате мужчина захлебнулся.

Видео со смеющимися подростками впоследствии было опубликовано в YouTube. Местная полиция хотела привлечь пятерых свидетелей смерти Данна к ответственности за то, что они не вызвали спасателей, а хладнокровно смотрели, как человек тонет в воде.

Сестра погибшего Симона Макинтош также требовала, чтобы подростки понесли наказание.

«Всего-то требовался один звонок, одна секунда, и жизнь была бы спасена. Он [Данн] кричал и звал на помощь, ни один, ни два, а три раза», — заявила Макинтош.

Однако, год спустя суд постановил, что подростки невиновны — в штате Флорида, где произошел инцидент, не существует закона, по которому гражданин обязан набрать 911 или самостоятельно спасать человека, попавшего в беду.

«Я знаю, что все были потрясены таким бессердечным пренебрежением к человеческой жизни, которое проявили эти молодые люди. Мы можем только надеяться, что это был единичный случай, который никогда больше не повторится», — заявил государственный прокурор 18-го судебного округа Фил Арчер.

Контент, который не забудешь

В последнее время участились случаи, когда видео с места преступления или фото жертвы оказывается в социальных сетях в общем доступе, распространяясь по интернету с пугающей скоростью. В июле текущего года 21-летний Брэндон Кларк жестоко расправился с 17-летней блогершей Бианкой Девинс, с которой он состоял в романтических отношениях. Трагедия произошла в американском городе Ютика, штат Нью-Йорк.

Сообщается, что Кларк убил Девинс на улице, подкараулив ее после возвращения с концерта. Между молодыми людьми произошла ссора, и взбешенный мужчина перерезал подруге горло, оставив на асфальте надпись «May you never forget me» [рус. «Ты меня никогда не забудешь»].

Фотографии окровавленного тела Бианки Девинс были опубликованы Кларком в собственном Instagram-аккаунте.

Однако, соцсети в очередной раз не смогли остановить распространение шокирующего контента, который перепостили к себе и другие аккаунты.

«Мы предпринимаем все меры по блокировке этого контента на нашей платформе. Мы не хотим, чтобы люди видели у себя в ленте контент, нарушающий нашу политику. Наша цель — реагировать на такие инциденты так быстро, насколько это возможно, но всегда есть куда стремиться», — заявили в пресс-службе Facebook, владеющей Instagram.