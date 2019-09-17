Книга раскрытых секретов: США подали иск против Сноудена

Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга «Непрерывная запись» нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.

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Министерство юстиции заявило, что Сноуден опубликовал свои мемуары, не передавая этот материал на рассмотрение спецслужбам. В этой связи американские службы хотят получать все гонорары, которые беглому шпиону перечисляются за издание, передает информационное агентство Reuters.

«Юридические лица», стоящие за публикацией книги, также названы американскими прокурорами в качестве номинальных ответчиков по иску. Бен Визнер, адвокат Американского союза гражданских свобод, который представляет Сноудена, заявил, что судебный процесс не будет иметь никакой доказательной базы.

«Эта книга не содержит правительственных секретов, которые бы ранее не публиковались известными новостными агентствами», — указал он в заявлении, добавив, что Сноуден представил бы исходник книги на рассмотрение госорганам США, если бы был уверен в том, что правительственные организации рассмотрят материал беспристрастно.

Представители издателя книги Macmillan Publishers и его подразделения Henry Holt & Co не дали комментарий по поводу происходящего.

Сноуден живет в России с тех пор, как раскрыл детали секретных программ разведки американских спецслужб. Хотя некоторые считают его героем, власти США хотят, чтобы он предстал перед судом за раскрытие секретной информации.

Выступая по видеосвязи на мероприятии в Берлине по презентации своей книги,

Сноуден сказал, что, хотя он и подписал соглашение о неразглашении в целях сохранения секретности, он также дал клятву придерживаться Конституции США.

«Пусть вы сказали правительству, что не собираетесь разговаривать с журналистами. Вы пообещали, что не будете писать книгу. В то же время вы давали клятву защищать Конституцию. И секрет, который вас просят скрыть, заключается в том, что правительство нарушает нормы этой Конституции и права людей во всем мире», — пояснил Сноуден.

Адвокат Сноудена в России Анатолий Кучерена выразил уверенность, что иск Минюста США не окажет влияния на бывшего сотрудника американских спецслужб. Он также добавил, что иск Минюста США в очередной раз подтверждает, что в будущем Вашингтон продолжит попытки «укусит и очернить» беглого шпиона, передает ФАН.

Днем ранее Сноуден дал рекомендации касательно использования современных мессенджеров. В частности, в интервью французской радиостанции France Inter особенно досталось сервисам WhatsApp и Telegram.

Интервьюер отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон для связи использует Telegram, а премьер-министр страны Эдуар Филипп — WhatsApp. Сноуден назвал такое решение «большой ошибкой», учитывая серьезные посты, которые занимают Макрон и Филипп.

По словам Сноудена, эти сервисы безопаснее обычных SMS-сообщений, но все еще «чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр».

Больше всего претензий у информатора к WhatsApp, который стал частью активов корпорации Facebook в 2014 году. Сноуден отметил, что после приобретения мессенджера Facebook «слой за слоем» снимает различные уровни защиты сервиса, чтобы при необходимости читать переписку своих пользователей.

Мессенджер Telegram превосходит по безопасности WhatsApp, подтвердил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По его словам, говорить о полной безопасности ни в том, ни в другом случае нельзя, однако, если выбирать между этими двумя приложениями, у Telegram преимуществ больше, передает НСН.

«Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет.

Но, конечно, выбирая между использованием решения WhatsApp и использованием решения Telegram, совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций», — сказал Песков.

Сноуден стал обвиняемым в США после того, как он в 2013 году передал секретные документы АНБ в редакции газет The Guardian и The Washington Post. В них шла речь о тотальной слежке в десятках странах мира с помощью сетей связи.

По данным Пентагона, Сноуден похитил почти 2 млн секретных документов американских спецслужб, после чего ему были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. По его словам, разведсообщество ставит себя выше закона и единственным способом ответа на их действия было обнародование секретных данных.

Летом 2013 года он вылетел в Гонконг, а затем в столицу России, где некоторое время находился в транзитной зоне Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на 12 месяцев при условии, что он прекратит свою деятельность против Вашингтона. В августе 2014 года Сноуден получил вид на жительство.