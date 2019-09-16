Удар по карману: новый iPhone установил антирекорд в России

iPhone 11 Pro Max с объемом памяти в 512 ГБ обойдется россиянину в 131 990 тыс. руб., или $2053, что является самой высокой ценой на флагман Apple в мире, сообщает портал PhoneArena. При этом в США такой же гаджет будет стоить всего $1449.

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Такое возможно из-за ряда факторов, включая особенности местного курса валют и размер пошлины на импорт и налога на добавленную стоимость (НДС). Таким образом, покупка айфона «на родине» в Штатах становится самой выгодной.

PhoneArena также сравнил цены на iPhone 11 Pro Max в максимальной комплектации в других странах. Так, в Японии флагман будет стоит $1460, в Канаде — $1509, в Австралии — $1719, в Китае — $1794, во Франции — $1839, на Украине — $1861, в Великобритании — $1867, в Италии — $1872, в Индии — $1899, а в Норвегии — $1917.

Россия «побеждает» в этом антирейтинге с отрывом в $136 от ближайшего преследователя.

Что же касается самого «бюджетного» варианта из новой линейки Apple — iPhone 11 с памятью 64 ГБ, то здесь Россия уступила пальму первенства Норвегии ($947), а сама оказалась на второй строчке ($933). Стоит отметить, что в Соединенных Штатах такая модель стоит $699.

По словам директора аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадима Меркулова, ценообразование на iPhone никак не связано с покупательской способностью в стране. Стоимость телефона устанавливается исходя из расчета слабого курса рубля и его волатильности по отношению к доллару. В 2014 году, когда курс доллара по отношению к рублю увеличился практически в два раза, цены на iPhone были самыми низкими в мире из-за обесценивания российской валюты. Спустя два месяца после резких скачков ценообразование в России скорректировали под новые реалии, что привело к удорожанию «яблочных» телефонов.

«Несмотря на то, что в некоторых развивающихся регионах, как Индия или Китай, цену снизили из-за низких продаж в регионе, в России этого не будет. Индия и Китай являются ключевыми регионами для компании из Купертино, в то время как в России таких перспектив нет.

Более того, Apple снижает цены только там, где видит сильное падение доли компании.

Например, в Японии происходит жесткий контроль за уровнем цен, где доля Apple падает серьезными темпами. В итоге на российском рынке доля в количестве устройств падает, но не критично, поскольку компания не меняет ценообразование в регионе с 2014 года», — заключил Меркулов.

Тем временем во многих странах мира стартовал предзаказ на линейку iPhone 11, и «одиннадцатка» звезд с неба не хватает — эксперты утверждают, что спрос на новые флагманы с приставкой Pro пока можно назвать лишь «слабым». Аналитик Джун Чжан из компании Rosenblatt пообщался с ритейлерами и заявил, что на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max «очередей нет». По прогнозам Чжана,

первые показатели продаж этих двух моделей будут на 20-30% ниже, чем у их предшественников iPhone XS и iPhone XS Max в прошлом году.

Что же касается мирового рынка, то и там у новой линейки могут быть проблемы — отсутствие поддержки 5G в iPhone 11 может негативно отразиться на спросе на устройства в Китае. Онлайн-ритейлер JD.com сообщает, что предзаказы на самую дешевую модель iPhone 11 по состоянию на 13 сентября составили около 500 тыс. единиц, что на 44% меньше, чем бронь на iPhone XR, которая в этот же период равнялась 900 тыс. гаджетов.

Старт продаж новых моделей линейки iPhone с цифрой «11» в России начнется 20 сентября.

Цены на iPhone 11 будут начинаться от 59 990 руб., iPhone 11 Pro — от 89 990 руб., а iPhone 11 Pro Max — от 99 990 руб.

При этом в интернете уже появились люди, готовые занять очередь, чтобы купить новые модный гаджет в числе первых. По данным сервиса «Авито», в 2019 году место в первой десятке покупателей продается по цене от 150 тыс. руб. до 400 тыс. руб. Впрочем, как показывает статистика, с каждым годом желающих платить за такие услуги становится все меньше.