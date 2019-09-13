«Жил наружу»: как Илья Сегалович создавал «Яндекс»

Илья Сегалович познакомился с Аркадием Воложем, нынешним генеральным директором «Яндекса», еще в школе в Алма-Ате. Затем пути друзей разошлись, чтобы вновь сойтись в 1991 году, когда Сегалович принял приглашение Воложа и устроился к нему на работу в компанию, которая занималась разработкой поисковых программ. Спустя два года на свет появился «Яндекс» — именно так Илья Сегалович назвал очередной текстовый поисковик. Поисковая система «Яндекс» в том виде, в котором мы ее знаем, была запущена в 1997 году.

Реклама

Позже Сегалович станет техническим директором «Яндекса» и лично займется выпуском многих продуктов и сервисов компании. В 2002 году «Яндекс» окажется первой российской интернет-компанией, которая вышла на самоокупаемость.

Помимо «Яндекса», Илья Сегалович занимался общественной деятельностью, а также работал клоуном, пытаясь рассмешить детей-сирот и воспитанников интернатов. Он был женат и воспитывал пятерых детей.

Илья Сегалович успел бы достичь еще очень многого, если бы не страшный приговор — рак желудка. В 2012 году опасная болезнь была выявлена в терминальной стадии с метастазами во многие внутренние органы. Тем не менее, химиотерапия полностью уничтожила метастазы, а Сегалович смог вернуться к нормальной жизни. Как вспоминает потом Аркадий Волож «все ходили убитые, но произошло чудо».

Чудо помогло Сегаловичу прожить еще почти год — в июле 2013 года у него обнаружили опухоль в голове. Болезнь оказалась настолько стремительной, что за какие-то пару дней перекинулась на оболочки мозга.

«Злокачественный менингит привел к необратимым последствиям – его мозг «сгорел» меньше, чем за сутки», — рассказал Волож.

Сегалович впал в кому. 25 июля 2013 года врачи зафиксировали смерть головного мозга, а спустя два дня его отключили от системы жизнеобеспечения. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Сотрудники «Яндекс» продолжают вести страницу памяти Ильи Сегаловича, на которой любой желающий может оставить комментарий со своими воспоминаниями. Многие в своих публикациях вспоминают, каким жизнерадостным и одновременно скромным был Илья. Он общался с сотрудниками «Яндекса» на равных и скромничал, когда кто-то перечислял его заслуги.

«Казалось, что нет вопроса, на который он не мог бы ответить. А порой его шутливый ответ был куда информативнее длинного технического ответа — это поразительное качество сказать в двух словах то, на что нужна не страница. Без преувеличения — созданный им Яндекс дал жизнь всему российскому интернету», — пишет веб-мастер Георгий Вальнин.

«Многие люди живут только для себя, заграбастывая мир внутрь себя. Илья — это пример, как надо жить наружу, отдавая, распахивая объятья в этот мир. Ультрасовременный святой!» — отметила Маша Максимова.

Память об Илье Сегаловиче продолжает жить и по сей день. В одном из подъездов центрального офиса «Яндекса» расположена скульптурная композиция «Copy paste: несовпадения случайны. Шесть портретов Ильи Сегаловича». Скульптуры создавались в 2016-2017 годах, когда задумывалось придумать какой-то памятник Илье — неформальный, про работу и атмосферу. Памятник в итоге делать не стали, а в процессе работы над ним один из авторов, известный московский скульптор Елена Мунц, слепила несколько портретов из шамота.

Кроме того, в январе 2019 года «Яндекс» объявил об учреждении ежегодной премии имени Ильи Сегаловича, которая будет присуждаться за достижения в областях распознавания и синтеза речи, поиска и анализа данных, в машинном обучении, компьютерном зрении, обработке естественного языка и машинном переводе.

Бюджет премии составляет 15 млн руб.

«В основе наших технологий лежат разработки, которые были бы невозможны без сильной математической школы и фундаментальной науки. С помощью премии мы хотим поддержать исследователей, которые, как и мы, занимаются компьютерными науками и создают технологии будущего. Премия носит имя Ильи, который очень верил в прогресс и много делал для поддержки IT-сообщества», — заявил глава «Яндекса» Аркадий Волож.

В апреле текущего года состоялась первая церемония научной премии имени Ильи Сегаловича. Ее лауреатами стали стали 13 человек: девять молодых исследователей и четверо научных руководителей.